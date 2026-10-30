Youssef Siher, Mimmo Lucano chiede ad AVS di candidare il "politologo": la "profezia" di Giuseppe Cruciani

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"Mi piacerebbe averlo come collega", sostiene Mimmo Lucano a proposito di Youssef Siher, il 31enne per il quale la gip ha respinto la richiesta di custodia cautelare. Il sindaco di Riace, oggi eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra, si rivolge direttamente ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni in un’intervista a Il Foglio e propone loro di candidarlo al Parlamento per il 2027. "Siher è un bravo ragazzo, uno studioso, un politologo", dice Lucano, e la sua ascesa in politica potrebbe essere "un arricchimento per l’Italia".

L’appello di Mimmo Lucano ad AVS

Il 30 ottobre 2026 sul Foglio è uscita un’intervista a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace ed eurodeputato di AVS. Ai suoi compagni di partito, Lucano, ha fatto un appello: "Sarebbe bello se Avs candidasse Youssef Siher. Sarebbe un simbolo. Mi piacerebbe averlo come collega", ha dichiarato.

Mimmo Lucano considera Siher "un bravo ragazzo, uno studioso, un politologo" la cui presenza in Parlamento sarebbe "un arricchimento per l’Italia". Soprattutto, il 31enne "farebbe sfigurare tanti colleghi di centrodestra".

Lucano sostiene che dal governo e da una certa stampa lo stiano "criminalizzando per usarlo come capro espiatorio per i disordini. Ma lui non c’entra nulla", precisa il sindaco di Riace. Siher, infatti, era stato incarcerato per poi essere rimesso in libertà su decisione della gip di Milano, una notizia che ha fatto indignare la premier Giorgia Meloni.

E proprio Fratoianni, ai microfoni del Mattino, aveva replicato duramente alle parole della Presidente del Consiglio: "Si dovrebbe vergognare lei, la presidente del Consiglio dovrebbe imparare una volta per tutte a rispettare l’autonomia dei poteri dello Stato".

La "profezia" di Giuseppe Cruciani

Nel corso della puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 29 ottobre, il conduttore de La Zanzara, Giuseppe Cruciani, in un botta e risposta con Luisella Costamagna ha sganciato una profezia, ricordando vagamente quanto riferì Piero Fassino su Beppe Grillo prima della nascita del Movimento 5 Stelle.

Cruciani ha parlato di Siher come "nuovo idolo della sinistra" e ha aggiunto che "molto probabilmente sarà candidato nel Campo Largo, è molto probabile". Poco più di 24 ore dopo, Mimmo Lucano ha proposto ad AVS di candidare il 31enne in Parlamento, attraverso le pagine del Foglio.

Le minacce alla gip Tiziana Landoni

Nel frattempo, dal tribunale di Milano è in corso il monitoraggio delle reazioni comparse in rete dopo la scarcerazione di Youssef Siher. Le prime minacce su post e chat sono già oggetto di accertamenti. L’operazione è condotta dai carabinieri in servizio presso il palazzo di giustizia, ma per il momento non è stata presa alcuna decisione.

Una volta terminati gli accertamenti sulle minacce alla gip Tiziana Landoni, i risultati verranno trasmessi al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.