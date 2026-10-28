Youssef Siher torna libero, la rabbia di Giorgia Meloni: "Decisione vergognosa di una certa magistratura"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giorgia Meloni furiosa per la scarcerazione di Youssef Siher. Con un video sui social la presidente del Consiglio si è scagliata contro il giudice che non ha convalidato la misura cautelare nei confronti del 30enne creatore del Movimento 17 ottobre, definendo “vergognosa” la decisione del gip.

Il video di Giorgia Meloni

Meloni ha voluto attaccare “senza mezzi termini” il giudice del Tribunale di Milano a poche ore di distanza dalla decisione di non convalidare l’arresto di Siher, fermato per istigazione a delinquere, con l’aggravante della finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, in seguito alla guerriglia urbana e al vandalismo che si è scatenato nelle strade del capoluogo lombardo.

“Considero vergognosa la decisione del Gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher, accusato di essere gestore della pagina Telegram Movimento 17 ottobre, cioè la pagina che incitava l’organizzazione di quelle manifestazioni che poi abbiamo visto portare alla devastazione di diversi esercizi commerciali a Milano” ha attaccato la premier.

La rabbia della premier

Nel breve video diffuso attraverso i suoi canali social, la presidente del Consiglio ha descritto la liberazione del ricercatore come una “mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine, degli inquirenti, del Ministero degli interni e in generale di tutti coloro che si adoperano per difendere la gente per bene dal rischio di vedere devastate le proprie città e i propri esercizi commerciali”.

“Davvero non so come possa uno stato normale difendere le persone per bene di fronte a queste decisioni di certa magistratura” è stata la stoccata finale di Meloni.

Le reazioni di Antonio Tajani e Matteo Salvini

Anche gli alleati di governo hanno seguito a ruota la presidente del Consiglio nell’offensiva al gip, con i post dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini arrivati a stretto giro di posta sui loro profili.

“Incredibile la liberazione di un soggetto per il quale la stessa Procura di Milano aveva contestato reati gravissimi – ha commentato il ministro dei Trasporti – tra cui l’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, evidenziando anche il rischio di fuga e di reiterazione del reato. Dopo le violenze e le devastazioni delle scorse settimane, una decisione vergognosa, incomprensibile, assurda. Se si verificheranno nuovi episodi di violenza e altri danni, a partire dai cortei di questo venerdì a Milano, pagherà di tasca sua il giudice che ha deciso di rimandare a casa questo galantuomo?”.

“Considero estremamente grave la decisione del gip di Milano di rilasciare Youssef Siher, considerato uno dei principali fautori delle violenze compiute a Milano la scorsa settimana – le parole del ministro degli Esteri – Rimetterlo in libertà significa mettere in pericolo la sicurezza del Paese. Una scelta che offende e demotiva il lavoro delle forze dell’ordine impegnate nella lotta al terrorismo e alla criminalità. Alcune decisioni vanno prese con maggiore cautela e senso di responsabilità”.

La scarcerazione di Youssef Siher

Youssef Siher è tornato a piede libero nella giornata di mercoledì 28 ottobre, dopo che la gip Tiziana Landoni aveva respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dai pm di Milano.

Secondo quanto scritto dalla giudice nel provvedimento, il 30enne bresciano avrebbe espresso attraverso il canale Movimento 17 ottobre “modalità di protesta” contro le “attuali politiche governative”, oltre ad “evocare azioni di ‘disobbedienza civile'”, che però non “si traducono nell’adozione di comportamenti violenti o più in generale criminosi, bensì nella mera programmazione di manifestazioni settimanali, capaci di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero possibile di persone”.

Elementi che per la magistrata, accogliendo le tesi degli avvocati della difesa Yasmina Abu Sharar e Benedetto Ciccarone, non prefigurano i “gravi indizi di colpevolezza” sui reati contestati all’attivista, né giustificano la convalida della misura cautelare.