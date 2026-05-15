Yuri Groppi ex marito di Sonia Bottacchiari ricoverato dopo un malore "per cercare i figli", come sta ora

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo settimane di tensione, l’ex marito di Sonia Bottacchiari ha avuto un malore. Yuri Groppi ha seguito tutte le fasi della ricerca e sembra che abbia avuto un malore e per questo sia stato portato all’ospedale di Piacenza. Sul fisico dell’uomo hanno avuto impatto le ultime settimane, tra stress fisico ed emotivo. Resta però da capire cosa abbia spinto la donna ad allontanarsi da casa senza voler dare notizie a nessuno per quasi un mese.

Yuri Groppi ha avuto un malore

L’ex marito di Sonia Bottacchiari è stato ricoverato nella mattina di venerdì 15 maggio in seguito a una condizione di salute non meglio specificata al pubblico dall’avvocato.

A comunicarlo è stata proprio l’avvocata Federica Obizzi, presidente dell’associazione Penelope del Friuli che lo assiste. Questa ha dichiarato che Groppi è stato ricoverato all’ospedale di Piacenza a seguito di un generico malore.

Si sottolineano nelle dichiarazioni ufficiali gli impatti fisici ed emotivi dell’uomo sulla condizione dei figli e di Sonia.

Come sta?

Yuri Groppi è entrato ed è uscito dall’ospedale nella stessa giornata. Anche se non sono state date ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute, si può credere che sia stato un malore passeggero e soprattutto non grave.

Secondo quanto riferito dall’avvocata Obizzi, a incidere sulle sue condizioni di salute sarebbe stata la “fattiva ricerca dei figli”. Infatti, questo ha percorso quasi 10.000 km in sentieri anche impervi per cercare Sonia e i suoi figli.

L’uomo ha voluto anche lanciare un ulteriore appello e tramite la sua avvocata fa sapere che rinnova a moglie e figli l’invito a tornare con serenità “non avendo nulla da rimproverare loro”.

Come si è conclusa la vicenda?

Dal 20 aprile scorso, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli sono scomparsi. Partiti per un campeggio verso Castell’Arquato nel piacentino, hanno spento i telefoni in contemporanea e non hanno avvisato nessuno delle loro intenzioni.

Numerosi gli appelli pubblici da parte di Yuri Groppi e del nonno dei due ragazzi, il padre di Sonia, che pochi giorni prima del ritrovamento della donna ha scoperto una lettera che contiene, se non le motivazioni, i sentimenti dell’allontanamento.

Poi, mercoledì 13 maggio, a quasi un mese di distanza, arriva la notizia che molti stavano aspettando: Sonia e i figli sono in buone condizioni e si trovano in un contesto sicuro. Hanno scelto di non rilasciare informazioni per il momento e anche di non voler tornare a casa.