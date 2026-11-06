Zampolli dopo il ko di Trump esalta Meloni e critica Conte: "Lei importante per Usa, lui va dove tira vento"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex inviato speciale degli Usa per l’Italia Paolo Zampolli ha attaccato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, accusandolo di aver voltato le spalle a Donald Trump e di non essere stato riconoscente nei suoi confronti. Al contrario, Zampolli ha lodato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a cui Trump ha recentemente mandato segnali di riavvicinamento.

Zampolli attacca Giuseppe Conte

Durante un’intervista sulle elezioni di metà mandato negli Usa, l’ex inviato di Trump in Italia Paolo Zampolli ha criticato duramente il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte:

Conte va dove tira il vento. Sono sicuro che, se vincesse le elezioni, il suo primo viaggetto sarebbe alla Casa Bianca. La riconoscenza, purtroppo, è solo per i grandi uomini.

ANSA

Zampolli, al contrario, in una recente intervista all’HuffPost Italia aveva lodato Giorgia Meloni, descrivendola come “una grande leader molto importante per gli Stati Uniti”.

L’allontanamento di Conte da Trump

Durante la sua carriera politica, da quando è diventato presidente del Consiglio nel 2018 a oggi, Conte ha avuto diverse posizioni nei confronti di Trump.

Tra il 2018 e il 2024, infatti, Giuseppe Conte è stato uno dei leader più vicini politicamente a Donald Trump, anche mentre era a capo del Governo “giallorosso”, insieme al Partito Democratico, durante la pandemia.

È soltanto di recente, nel 2025, che Conte ha iniziato a criticare Trump. I primi contrasti sono emersi sul sostegno all’Ucraina, pur molto ridotto, e sui dazi. È però sulla guerra in Iran che i rapporti tra i due sembrano essersi irrimediabilmente incrinati.

Chi è Paolo Zampolli

Zampolli è stato, fino a poche settimane fa, l’inviato speciale di Trump in Italia. Agente di moda, ha rapporti personali con Trump da decenni, almeno da quando nel 1998 gli presentò Melania Knauss, sua attuale moglie.

Il suo ruolo di inviato speciale era soprattutto informale, e durante il suo mandato si era fatto notare anche per aver chiesto di escludere l’Iran dai mondiali di calcio in favore di una riammissione della Nazionale italiana.

Zampolli aveva anche avuto uno scontro con Fedez, per alcuni post del Pulp Podcast su un suo supposto coinvolgimenti negli Epstein Files. L’ex inviato di Trump aveva querelato il rapper, querela poi ritirata e seguita da un’intervista nel podcast.