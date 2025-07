Zanzara West Nile, dopo il Lazio tocca alla Campania: 8 casi, 4 pazienti sono in terapia intensiva

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo il Lazio, la Campania. Sono otto i casi accertati nella regione di virus West Nile. Di questi pazienti 4 sono ricoverati in terapia intensiva, due a Napoli e due ad Aversa. Da quanto emerso molti di loro avevano soggiornato a Baia Domizia, in provincia di Caserta, nei giorni precedenti. Nel Lazio intanto sono stati segnalati altri due casi di contagio in seguito alla puntura di una zanzara, portando a 9 i casi accertati nel 2025, tutti in provincia di Latina.

Sono almeno 8 i casi accertati di infezione da virus West Nile in Campania, tra le province di Caserta e Napoli, secondo quanto reso noto dalla Regione.

Sono tutti casi classificati come autoctoni, ovvero contratti in Campania e non importati dall’estero.

“Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c’è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Stiamo esaminando bene le caratteristiche generiche di questi virus nuovi che arrivano. Non abbiamo focolai estesi – ha detto ancora – abbiamo singoli episodi che sono assolutamente sotto controllo”.

Quattro pazienti ricoverati in terapia intensiva

Delle 8 persone che hanno contratto il West Nile in Campania 4 sono ricoverate in gravi condizioni in terapia intensiva.

Due sono ricoverate all’ospedale Cotugno di Napoli: secondo quanto riporta Il Messaggero, sono un 80enne napoletano e un 65enne residente nel Casertano.

Altri due pazienti, entrambi del Casertano di 80 e 68 anni, sono ricoverati in rianimazione all’ospedale Moscati di Aversa (Caserta).

Da quanto emerso, nella maggior parte dei casi i pazienti ricoverati avevano soggiornato nei giorni scorsi a Baia Domizia, sul litorale casertano.

Altri due casi nel Lazio

Intanto la Regione Lazio ha comunicato 2 nuovi casi di West Nile, riscontrati dall’Asl di Latina e confermati dalle analisi di laboratorio effettuate allo Spallanzani di Roma.

Sono quindi saliti a 9 i casi di virus West Nile accertati nel Lazio, tutti in provincia di Latina, tra cui la donna di 82 anni morta la scorsa settimana all’ospedale di Fondi.

Di questi, 5 pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva.