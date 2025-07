Zanzara West Nile, i rischi dopo l'aumento dei casi in Italia secondo Bassetti, Crisanti e Pregliasco

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il virus West Nile, trasmesso dalla zanzara Culex, è da considerare ormai endemico in Italia secondo diversi esperti come Crisanti, Bassetti e Pregliasco. I casi in Italia, sebbene in aumento, sono da valutare nella norma: resta l’importanza di effettuare prevenzione con disinfestazioni primaverili, zanzariere e repellenti. Il monitoraggio e la diagnosi tempestiva è indispensabile per anziani e immunodepressi.

Zanzara West Nile, i consigli di Andrea Crisanti

I casi di contagio in Italia a causa della zanzara che trasmette il virus West Nile non sono un evento nuovo e non devono provocare allarmismi. A pensarlo è la maggior parte degli esperti, tra cui il microbiologo Andrea Crisanti.

“Il problema nel nostro Paese esiste da dieci anni e il trend dei casi nel 2025 è nella media” ha spiegato, parlando peraltro di quelle attuali come preoccupazioni tardive.

La zanzara Culex, responsabile della trasmissione del virus West Nile

“Se si vuole davvero contrastare la diffusione delle malattie trasmesse dalle zanzare, è necessario che ogni Regione posizioni trappole per catturarle, in modo da poter poi verificare se il campione trattenuto sia infetto e, in caso positivo, avviare la disinfestazione nelle zone interessate. Tutto ciò deve avvenire in aprile, non certo a fine luglio”.

Crisanti ha ricordato inoltre che, nella maggior parte dei casi, l’infezione è totalmente asintomatica. “Una parte minoritaria di pazienti avverte sintomi simili a quelli dell’influenza, cioè febbre, cefalea, dolori muscolari, stanchezza, nausea, e poi ci sono le forme neuroinvasive gravi, che possono essere fatali. Ma si tratta di casi rari e riferiti in genere ad anziani o ad altri soggetti fragili. Per ogni forma grave si contano 100 infetti asintomatici e 100 sintomatici”.

Le raccomandazioni di Matteo Bassetti

Dello stesso avviso l’infettivologo Matteo Bassetti, che dopo la notizia della morte di una paziente anziana a Latina ha invitato alla cautela, parlando a sua volta di malattia endemica.

“Bisogna prevenire” ha ricordato Bassetti. “La prevenzione spetta ai Comuni, che dovrebbero disinfestare a partire da maggio, non a luglio quando la situazione è già fuori controllo”.

Le sue raccomandazioni sono rivolte poi ai cittadini, che dovrebbero evitare, per quanto possibile, le punture di insetti. “È possibile evitare di farsi pungere dalle zanzare. Si possono installare zanzariere, si possono usare repellenti, si può evitare di esporsi la sera”.

Virus endemico secondo Fabrizio Pregliasco

Concorda con gli altri due esperti Fabrizio Pregliasco, che invita comunque a non sottovalutare il problema. “L’innalzamento delle temperature e la tropicalizzazione delle città italiane creano condizioni favorevoli per la proliferazione delle zanzare vettore, estendendo così il rischio di infezione a nuove aree del Paese” ha spiegato il virologo.

Evitando allarmismi, per Pregliasco la situazione del virus West Nile è comunque meritevole di attenzione. “Al momento non esistono vaccini o medicinali che trattino in modo specifico il virus. L’unico modo per proteggersi dal West Nile è pertanto la prevenzione, ovvero ridurre l’esposizione alle punture di zanzare”.