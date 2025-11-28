Zecchino d'Oro 2025, in gara anche Giuliano Sangiorgi ed Enrico Nigiotti: quali canzoni hanno scritto

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Allo Zecchino d’Oro 2025 sono protagonisti anche i grandi della musica e dello spettacolo. Tra gli autori delle 14 canzoni in gara ci sono Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, l’attore Stefano Accorsi e il cantautore Enrico Nigiotti.

Gli autori delle canzoni dello Zecchino d’Oro

Giuliano Sangiorgi firma testo e musica di “Raffa la giraffa” che sarà cantata da Gaia, 7 anni, di Zeccone, piccolo centro in provincia di Pavia.

Stefano Accorsi è coautore del testo di “Viva le api” insieme a Rondine e Filippo Gentili (questi ultimi due firmano anche la musica con Matteo Milita), un brano che verrà cantato da Mattia, 9 anni, di Bologna.

Carlo Conti condurrà la serata finale de Lo Zecchino d’Oro

Enrico Nigiotti firma il testo e la musica (quest’ultima insieme a Enrico Brun) di “Il lupo Duccio“, cantata da Mario, 5 anni, di Praia a Mara, in provincia di Cosenza.

Infine, il comico e cantautore Andrea Agresti firma testo e musica di “Disco“, un brano che verrà interpretato da Ambra, 5 anni, di Capoterra, in provincia di Cagliari.

Quando andrà in onda lo Zecchino d’Oro

La 68esima edizione dello Zecchino d’Oro andrà in onda in diretta su Rai1 e Raiplay da venerdì 28 a domenica 30 novembre.

Le semifinali sono due: il 28 novembre dalle 17.05 alle 18.40 e il 29 novembre dalle 17.10 alle 18.40. A condurre il più atteso festival canoro di bambini sono Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.

Ma la sorpresa è la finale del 30 novembre affidata al direttore artistico, Carlo Conti, che poco dopo aver ufficializzato al Tg1 delle 13.30 i Big del prossimo Festival di Sanremo, scapperà a prepararsi per la serata.

“Annuncerò i Big e poi correrò a Bologna per lo Zecchino”, ha svelato Conti in conferenza stampa nella sede Rai di via Teulada, dopo aver ricordato nuovamente il Maestro Beppe Vessicchio “che per tanti anni ha arrangiato anche i brani dello Zecchino d’oro”, oltre a essere stato una figura storica anche del Festival.

La giuria e i premi

Gli adulti che giudicheranno i piccoli cantanti nella prima semifinale saranno Carolina Rey, Valentina Persia e Orietta Berti, mentre nella seconda Giulia Salemi, Rocío Muñoz Morales e il ritorno di Orietta Berti.

Per la finale, il verdetto spetterà a Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini e i conduttori delle semifinali valuteranno le performance dei piccoli talenti.

Ai grandi si aggiunge la giuria dei bambini, composta da 20 partecipanti, mentre il Piccolo Coro dell’Antoniano contribuirà con un voto speciale, completando così un meccanismo di valutazione equilibrato e divertente. Presenti in tutte le puntate anche Topo Gigio e il Grande Mago Alessandro Politi.

Al brano più votato di ciascuna serata verrà assegnato lo Zecchino d’Argento, mentre domenica il meccanismo ripartirà da zero per proclamare lo Zecchino d’Oro, ovvero la canzone vincitrice dell’edizione. Oltre al vincitore ufficiale dell’edizione 2025, ci sarà anche il Premio Rai Radio Kids, dedicato alla canzone più adatta per il pubblico radiofonico.