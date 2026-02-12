Zelensky accusa il CIO di "assecondare" la Russia dopo la squalifica di Vladyslav Heraskevych per il casco

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Zelensky contro il CIO che ha deciso di squalificare dalle Olimpiadi invernali Vladyslav Heraskevych, dopo che l’atleta di skeleton si è presentato con un casco dedicato ai morti ucraini durante l’invasione della Russia. “Lo sport non significa indifferenza e il movimento olimpico dovrebbe contribuire a fermare le guerre non assecondare l’aggressore. Purtroppo la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di squalificare lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych parla di altro. Questo non è certo in linea con i principi base delle Olimpiadi che si basano sulla giustizia e sul sostegno alla pace”. Così il presidente ucraino su Telegram.

Vladyslav Heraskevych ha insistito per indossare un casco per rendere omaggio alle vittime ucraine provocate dall’invasione russa.

Il Comitato Olimpico Internazionale non ha permesso all’atleta di indossare la protezione in questione, ricordando che da regolamento non è ammessa una simile pratica e offrendogli la possibilità di gareggiare portando una fascia nera al braccio.

L’alternativa proposta dal CIO è stata rifiutata dallo sportivo. Da qui la squalifica.

“Questo è il prezzo da pagare per la nostra dignità”, ha commentato Heraskevych su X dopo il provvedimento. Alle sue parole è seguito il duro intervento di Zelensky contro il CIO, addirittura accusato di “assecondare l’aggressore”.

Il governo ucraino: “La Russia ha ucciso i nostri atleti”

Il messaggio postato da Vladylsav Heraskevych su X è stato subito rilanciato dall’account del Governo ucraino che, in un precedente tweet, aveva scritto parole di fuoco contro il CIO.

“‘La cosa più importante è partecipare’. Vero? La Russia ha ucciso gli atleti ucraini: loro non prenderanno mai più parte alle gare. Heraskevych li ha onorati sul suo casco, ma il CIO lo ha vietato. Questa non è neutralità. Questa è vergogna“, il ‘cinguettio’ digitato da Kiev.

Anche il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga ha commentato con toni duri la vicenda, scrivendo su X che la squalifica dello skeletonista alle Olimpiadi invernali resterà nella storia come un “momento di vergogna” per il CIO, che “non ha squalificato l’atleta ucraino, ma la propria reputazione”.

Olimpiadi, la spiegazione del CIO sulla squalifica dello sportivo ucraino

Il Comitato Olimpico, sul caso, ha diramato una nota in cui ha spiegato che ci sono stati numerosi scambi e incontri di persona con Heraskevych, l’ultimo dei quali con la presidente del CIO Kirsty Coventry. L’atleta, ha riferito sempre il Comitato, non ha però preso in considerazione alcuna “forma di compromesso“.

Il CIO “era molto interessato a che Heraskevych gareggiasse. Per questo motivo, si è incontrato con lui per trovare il modo più rispettoso per esprimere il suo desiderio di ricordare i suoi colleghi atleti che hanno perso la vita a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. L’essenza di questo caso non sta nel messaggio, ma nel modo in cui voleva esprimerlo”.

Inoltre è stato rimarcato che Heraskevych ha potuto esporre il suo casco in tutte le prove di allenamento e che gli è stata offerta “la possibilità di esporlo subito dopo la gara, durante il passaggio nella zona mista”.

E ancora, nel comunicato è stato messo nero su bianco che “le Linee Guida sull’espressione visiva degli atleti sono il risultato di una consultazione globale condotta nel 2021 con 3500 atleti provenienti da tutto il mondo” e “hanno il pieno supporto della Commissione Atleti del CIO e delle Commissioni Atleti delle Federazioni Internazionali e dei Comitati Olimpici Nazionali”.

Il Comitato ha infine rimarcato che Heraskevych ha ricevuto il sostegno nelle ultime tre edizioni dei Giochi Olimpici Invernali, ottenendo in ogni occasione “una borsa di studio olimpica” e che “in seguito all’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 il CIO ha anche istituito un fondo di solidarietà per lo sport ucraino, per sostenere la preparazione degli atleti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024”.