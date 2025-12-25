Zelensky augura la morte a Putin, la risposta russa al discorso di Natale alla nazione: "Maleducato e funesto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Durante il discorso di Natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto parole dure contro il leader russo. Senza nominarlo direttamente, ha dichiarato che tutti gli ucraini condividono il desiderio “che lui possa morire”. Immediata la risposta del Cremlino attraverso il portavoce Dmitrij Peskov, che ha additato Zelensky come una persona inadeguata a prendere decisioni su una risoluzione pacifica del conflitto. “È funesto”, ha detto.

Il discorso di Natale di Zelensky

Le prime parole del leader ucraino nel suo discorso di Natale alla nazione sono state: “Sin dai tempi più antichi, gli ucraini credono nel fatto che la notte di Natale dischiude i cieli e che, esprimendo un sogno, questo si realizza”.

Il desiderio, come racconta lo stesso leader, sarebbe uno soltanto: la morte di Putin. Non lo dice chiaramente, ma lo fa con queste parole: “Oggi tutti noi condividiamo un sogno e abbiamo un unico desiderio per tutti noi. ‘Che lui possa morire’, potrebbe dire tra sé e ciascuno di noi”.

ANSA Cosa ha detto Zelensky a Natale

Subito dopo aggiusta il tiro e aggiunge: “Ma quando ci rivolgiamo a Dio, noi di certo aspiriamo a qualcosa di più grande”. Da qui la richiesta della pace, combattuta e pregata, perché “lo meritiamo”.

La risposta del Cremlino

Putin non ha risposto direttamente, il suo 25 dicembre si è diviso tra un incontro al Cremlino con i rappresentanti del mondo degli affari e una lettera al presidente coreano Kim Jong-un.

A rispondere ci ha pensato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, come al solito lo ha fatto con parole dure. Ha sollevato dubbi, per esempio, sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del conflitto.

Ha descritto le parole del discorso di Natale come “un atteggiamento maleducato e funesto”. Ha aggiunto che Zelensky sembra una persona tutt’altro che adeguata e “ci si chiede se sia in grado di prendere decisioni adeguate per una soluzione attraverso mezzi politici e diplomatici”.

Come procede la guerra?

Nel frattempo non si placano le azioni e le ritorsioni tra i due Paesi. Mentre le trattative di pace procedono a rilento, Russia e Ucraina non si fermano nemmeno durante il Natale.

L’esercito russo ha attaccato le infrastrutture portuali di Odessa durante la notte tra il 24 e il 25 dicembre, un attacco in cui si contano morti e feriti. Altro attacco nella regione di Kharkiv, dove, a seguito di un’azione su una centrale termoelettrica, sono rimaste ferite 11 persone e una è morta.

In territorio russo, un drone ucraino ha causato un rogo in depositi di petrolio nel porto di Temryuk, nel sud della Federazione russa. Il clima resta teso anche con la Nato: bombardieri strategici russi hanno sorvolato le acque del mare di Barents e del mare di Norvegia. In alcuni tratti sono stati seguiti da caccia della Nato, che li hanno monitorati per circa sette ore.