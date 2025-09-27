Zelensky avvisa l’Italia che “potrebbe essere la prossima”: cosa intende, c’entrano i droni sull’Ucraina

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Volodymyr Zelensky lancia un monito all’Italia e a tutta l’Europa a difendersi dalle mire della Russia di Vladimir Putin. Secondo il presidente ucraino, l’oligarca punta ad allargare il confitto in Ucraina ad un altro Paese europeo. “Abbiamo intercettato 92 droni diretti verso la Polonia, l’Italia potrebbe essere la prossima”, ha avvisato.

Le parole di Zelensky sull’Italia

Con un post su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto all’Europa intera e ha avvisato anche l’Italia sul pericolo che il conflitto in corso nel suo Paese possa coinvolgere altre nazioni.

“Abbiamo intercettato sul territorio ucraino 92 droni, erano diretti verso la Polonia. Li abbiamo intercettati, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo. Eppure, vediamo la direzione, per così dire la coreografia di questo volo. L’Italia potrebbe essere la prossima”, le sue parole.

Volodymyr Zelensky con Giorgia Meloni

Putin e l’allargamento del conflitto all’Europa

Con un lungo post su X, Zelensky ha previsto le prossime mosse di Putin: “Non aspetterà di finire la sua guerra in Ucraina. Aprirà un’altra direzione. Nessuno sa dove. È quello che vuole. La Russia sta mettendo alla prova la propria capacità di difendersi e sta cercando di influenzare la società, così la gente inizia a chiedersi: ‘Se non riusciamo a proteggerci, perché dovremmo continuare a sostenere l’Ucraina?’. Questo mira a ridurre gli aiuti all’Ucraina, soprattutto in vista dell’inverno”, parte così il suo ragionamento.

Il presidente ucraino è convinto insomma che il leader del Cremlino stia testando la capacità dell’Europa di rispondere ai suoi attacchi puntando ad un allargamento del confitto in Ucraina ad un altro Paese europeo, come riporta Ansa. E, secondo i suoi calcoli, verificati, gli europei non sarebbero ancora in grado di proteggersi dai moderni droni russi.

Zelensky ha citato la Polonia dove nella notte del 10 settembre scorso sono volati 92 droni russi, la gran parte abbattuti dalla contraerea ucraina e solo 4 dai polacchi. “Vedete Norvegia, Danimarca. Ci sono segnali dalla Svezia. Ci sono rumeni, polacchi, i Paesi baltici. Putin sta testando ciò che hanno gli europei. L’Europa ha bisogno dell’esperienza dell’Ucraina nella lotta ai droni russi e Kiev è pronta a condividerla. Ciò di c’è bisogno è la conoscenza: la competenza delle nostre squadre antincendio mobili, dei nostri operatori di droni, della leadership delle nostre forze aeree e dei comandanti delle nostre unità di difesa aerea”, aggiunge.

Il caso dei droni in Danimarca

Nello stesso intervento, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l’Europa a interrompere le importazioni di energia dalla Russia, facendo presente come i proventi “vengano spesi per la guerra”.

Quindi, facendo un paragone col passato, ha aggiunto: “La storia dimostra: la Russia è sempre cambiata dopo le rivolte per la fame. Ed è esattamente ciò che temono. Una strada deve essere trovata per smettere di comprare energia russa. E non solo energia, ma anche flotta ombra e, in generale, colpire la capacità della Russia di commerciare ed esportare via mare. Flotta ombra, settore bancario, energia: servono sanzioni totali, senza eccezioni”.

Il suo intervento arriva poco dopo quanto accaduto in Danimarca. Qui alcuni droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare del Paese. Secondo la polizia si tratta dell’ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità del posto hanno definito un “attacco ibrido“.