Zelensky e Putin chiamano Trump nel giorno del suo compleanno, parlato di "questioni che porteranno alla pace"

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Tra le numerose telefonate di auguri ricevute da Donald Trump nel giorno del suo 80esimo compleanno sono arrivate anche quelle di Volodymir Zelensky e Vladimir Putin. Il leader ucraino ha fatto sapere che il colloquio telefonico è durato circa mezz’ora e che si è discusso del conflitto in corso e di “possibili soluzioni che potrebbero portare alla pace”. La fine della guerra è stata al centro anche della chiacchierata con Putin, durata quasi un’ora.

Zelensky, con Trump “questioni per la pace”

Il 14 giugno Donald Trump compie 80 anni. A telefonargli per l’occasione anche il corrispettivo ucraino Volodymyr Zelensky, che ha colto l’occasione per parlare del conflitto in corso.

I portavoce di Kiev fanno sapere che la telefonata è durata circa mezz’ora.

ANSA

“Abbiamo discusso di questioni che potrebbero contribuire a portare la pace già adesso e ho informato il presidente sugli ultimi sviluppi sul campo di battaglia e su come la nostra posizione si sia rafforzata” ha scritto Zelensky su X.

“Abbiamo alcune buone idee che potrebbero aiutare ad avanzare la pace e proteggere vite” conclude il leader di Kiev, anticipando che il colloquio proseguirà a margine del vertice del prossimo G7 in Francia.

Anche Putin telefona al Tycoon

Poco dopo la telefonata di Zelensky, il centralino della Casa Bianca ha risposto a quella del leader russo.

Vladimir Putin, comunica l’agenzia di stampa Tass, ha parlato con Donald Trump per quasi un’ora.

Il colloquio con il leader del Cremlino ha ripreso i temi trattati con Zelensky, alla ricerca di una possibile soluzione per porre fine alla guerra in Ucraina.

Come regalo di compleanno, Trump avrebbe chiesto al collega di Mosca di terminare l’annoso conflitto: lo riferisce il consigliere di Putin Ushakov.

Gli auguri di compleanno di Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invece scelto di non alzare la cornetta, affidando i propri auguri ai social.

“Buon compleanno, Presidente, buon compleanno Donald” scrive Netanyahu su X.

Il messaggio prosegue: “Ti auguro forza e vigore continui mentre guidi l’America verso un futuro luminoso di pace attraverso la forza”.

Infine, la speranza di continuare “a portare l’alleanza Usa – Israele a sempre maggiori altezze”.