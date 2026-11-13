Zelensky ha lanciato una frecciata a Meloni? "Non ci vediamo da tanto", "Tu non volevi": di cosa hanno parlato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’incontro a Dublino tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky è stato inaugurato con una frecciatina. Lo stesso leader ucraino ha pubblicato un video con il loro incontro, nel quale però si sente dire a Meloni che era da tanto che non si vedevano. Zelensky avrebbe risposto: “Tu non hai voluto“. Le note diffuse subito dopo l‘incontro parlano di un colloquio positivo in cui viene ribadito il sostegno all’Ucraina. Ma intanto il video si apre con quello scambio e per diversi commentatori politici non è stata una svista, ma una scelta ponderata per mandare un segnale all’Italia.

L’incontro tra Zelensky e Meloni

A margine della riunione della Comunità politica europea è stato registrato lo scambio di parole tra Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A suscitare interesse è stata la frase pronunciata dal leader ucraino in risposta alla dichiarazione di Meloni che gli dice: “È tanto tempo che non ti vedo”.

Un saluto affettuoso, seguito da un abbraccio, ma che Zelensky condisce con un: “Sei tu che non volevi”. La risposta di Meloni è un sorriso diplomatico e un: “Nooo”.

Sarebbe potuto passare inosservato se non fosse che lo stesso leader ucraino ha pubblicato sui propri profili social un video per mostrare l’incontro con Meloni e nel montaggio non manca questo primo scambio, che si può ascoltare chiaramente. I due leader infatti non si incontravano dal vertice NATO di Ankara del 7 e 8 luglio.

L’esito dell’incontro

Il video viene ricondiviso da Zelensky aggiornando sull’incontro, che viene presentato dall’esito positivo. Si legge che Meloni è stata aggiornata sul processo di negoziazione e sugli incontri ad Abu Dhabi, ma anche sui prossimi passi diplomatici.

E scrive: “È importante che l’Europa sia pienamente coinvolta nel processo quando si tratta di porre fine alla guerra, garantire la sicurezza e il futuro dell’intero nostro continente”.

Spiega anche che durante l’incontro si è discusso delle esigenze di difesa dell’Ucraina per via dei continui attacchi russi sulle città e sulle infrastrutture energetiche. Un messaggio che si chiude con un ringraziamento a “Giorgia e tutta l’Italia per il loro continuo sostegno e appoggio all’Ucraina”.

Il sostegno all’Ucraina

Il tema del sostegno all’Ucraina è discusso all’interno della maggioranza. Il decreto Ucraina, inizialmente non firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti a causa di motivi di salute, è stato ufficialmente sottoscritto.

Si tratta del 13° pacchetto di aiuti per l’Ucraina e non ha incontrato il favore di tutta la maggioranza. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito la linea del no all’invio di altri pacchetti di aiuti nel 2027.