Zelensky replica a Putin e lo invita a Kiev per l'incontro per la pace: "Non vado a Mosca, può venire lui"

Volodymyr Zelensky ha respinto l’offerta di Vladimir Putin di andare a Mosca per dar vita a un incontro nel quale dialogare sulle possibili soluzioni per porre fine alla guerra in Ucraina e arrivare alla pace. “Io non posso andare a Mosca quando il mio Paese è sotto il fuoco dei missili”, ha detto il presidente ucraino, invitando poi il leader del Cremlino ad essere lui ad andare a Kiev: “Lui può venire”, ha spiegato Zelensky.

La replica di Zelensky a Putin

“Il mio Paese è sotto attacco quotidiano. Non posso andare nella capitale di questo terrorista“, ha detto Zelensky in un’intervista rilasciata all’emittente statunitense Abc.

Zelensky ha lasciato intendere che la proposta di Putin, che lo aveva invitato ad andare a Mosca per i colloqui di pace, mira in realtà solamente a “rinviare l’incontro”.

“Sapete, se una persona non vuole incontrarsi durante la guerra, può, ovviamente, offrire qualcosa che sia accettabile per me o per altri”, ha osservato Zelensky.

Zelensky: “Venga Putin a Kiev”

Il presidente dell’Ucraina ha così esplicitamente respinto l’invito-sfida di Vladimir Putin per un incontro faccia a faccia che il leader del Cremlino avrebbe, per così dire, giocato in casa. Zelensky allora ha rilanciato la sfida sullo stesso terreno: “Può essere lui a venire a Kiev”, ha detto.

Zelensky ha quindi ribadito la propria disponibilità a un bilaterale con il presidente russo “in qualsiasi tipo di formato”.

Zelensky intanto ha incontrato per la prima volta il premier slovacco Robert Fico a Uzhhorod, in Ucraina. Fico ha detto di “volere la pace”, sottolineando si sostenere l’adesione di Kiev nell’Ue e le garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

Secondo Fico, che nei giorni scorsi è stato da ricevuto da Putin a Mosca prima della tappa a Pechino, le relazioni reciproche tra la Slovacchia e l’Ucraina sono un buon esempio di come una cooperazione pragmatica possa superare le divergenze politiche. “Devo confermare che su alcuni temi abbiamo opinioni diverse, ma così va il mondo”, ha affermato.

Tajani: “Invitare Zelensky a Mosca come chiedergli la resa”

Sull’invito fatto da Putin affinché andasse a Mosca, si era espresso anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Non è un messaggio positivo”, ha detto il vicepremier italiano.

“La Russia vuole sedersi al tavolo avendo conquistando più terreno possibile per alzare il prezzo, ma contemporaneamente per Putin è difficile abbandonare il terreno della battaglia perché tutta la sua economia ormai è un’economia di guerra“, ha detto intervenendo al Forum Ambrosetti.

L’invito a Mosca, ha concluso Tajani, equivale a chiedere a Zelensky una sorta di resa: “Quello di dire a Zelensky ‘vieni a Mosca’, vuol dire ‘hai perso’, ‘vieni in ginocchio da me’, e non è un messaggio positivo”, ha detto.