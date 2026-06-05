Zelensky scrive a Putin per un faccia a faccia sulla guerra in Ucraina, lui risponde e gli dà del "maleducato"

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Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera a Vladimir Putin per chiedergli un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina, ma la risposta del leader russo non è stata quella attesa. Il capo del Cremlino ha replicato dando del maleducato al presidente ucraino e chiudendo alla possibilità di un incontro tra i due.

La risposta di Putin a Zelensky

Davanti alla platea della sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il presidente russo ha dichiarato di “non vedere ancora alcun motivo” per incontrare il presidente ucraino, come auspicato da quest’ultimo in una recente lettera aperta.

Secondo Putin “sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l’avanzata delle nostre forze armate“, mentre è necessario “lasciare che gli specialisti lavorino, elaborino soluzioni, e poi potremo incontrarci”.

ANSA

Per lo zar un incontro con Zelensky sarebbe “inutile” fino al raggiungimento di un accordo di pace.

Putin, ha affermato di aver dato “una rapida occhiata” alla missiva di Zelensky tra la sera del 4 giugno e la mattina del 5 giugno perché “avevamo una riunione di lavoro, una cena di lavoro con il presidente dell’Uzbekistan. Francamente, non ho avuto tempo di guardarla”.

Il presidente russo ha detto di averla letta rapidamente in mattinata.

Putin dà del maleducato a Zelensky

Putin ha comunque criticato la lettera di Zelensky perché, secondo lui, “contiene effettivamente elementi di maleducazione“.

“È un modo per creare le condizioni per un incontro e per dei negoziati o per creare un contesto in cui qualsiasi incontro diventa impossibile? Credo sia la seconda opzione”, ha dichiarato il presidente russo.

“Le azioni militari finiranno prima o poi, ne siamo convinti. Senza dubbio, finiranno una volta raggiunti gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha concluso.

Cosa c’è scritto nella lettera di Zelensky

Nel proporre un dialogo diretto a Putin, nella lettera Zelensky ha sottolineato che, se quando lo zar era salito al potere gli ucraini lo avessero visto di buon occhio, ciò appartiene al passato: “hai completamente cambiato l’agenda delle nostre relazioni e trascorso quasi metà dei tuoi 26 anni al potere a farci la guerra”.

Il presidente ucraino ha scritto anche che i russi “accettano con meno serenità la realtà. A loro non piacciono i nostri droni e missili, la carenza di benzina, l’aumento dei prezzi, le restrizioni costanti. Sì, è ancora possibile costringere i russi a vivere in questo modo. Ma le risorse a disposizione si stanno riducendo drasticamente. Non avrete abbastanza denaro o capitale politico per continuare ad acquistare la lealtà dei russi come finora”.

Poi il leader ucraino ha aggiunto che Putin è a rischio e che è stato un errore non credere che l’Ucraina avrebbe potuto resistere così a lungo. Ha anche accusato lo zar di essere stato “il primo leader della Russia a rivolgersi a Pyongyang per chiedere assistenza. E oggi dipendete completamente dalla Cina, cosa che non si è mai verificata nella storia della Russia”.

Infine l’invito a “non aver paura di imboccare la via d’uscita dalla guerra. Questa è la cosa principale che ti viene richiesta ora. La scelta è tua. Propongo un dialogo diretto tra me e te. Esistono Paesi che tradizionalmente ospitano leader per risolvere questioni di guerra e di pace. La Svizzera, la Turchia, i Paesi del mondo arabo: molti sono disposti a ospitarci”.

Dopo il rifiuto di Putin all’incontro, Zelensky ha commentato che “purtroppo, la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra: tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra”.