Zelensky vede Trump e lancia il trilaterale Ucraina - Usa - Russia ad Abu Dhabi, ma i negoziati sono a due

L’incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump a Davos e l’odierno trilaterale tra i negoziatori di Ucraina, Russia e Usa ad Abu Dhabi rilanciano le trattative sull’Ucraina. Dietro il retorico intento comune di formalizzare la cessazione della guerra, ci sono chiari e divergenti interessi individuali. Il piano di pace di Trump è annunciato come base, ma i colloqui veri escludono Kiev e coinvolgono soltanto Washington e Mosca.

L’incontro tra Zelensky e Trump e le garanzie per l’Ucraina

Quando Trump afferma che un incontro è stato “positivo” o “proficuo”, difficilmente vuol dire che l’incontro conti davvero qualcosa.

Ecco, il colloquio avuto con Zelensky al World Economic Forum di Davos è stato definito proprio così dal presidente americano.

Il nodo, a detta del leader ucraino, ha riguardato le garanzie di sicurezza per Kiev una volta finita la guerra. La timidezza della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi e l’atteggiamento belluino dell’amministrazione Usa hanno reso necessaria una ridefinizione del piano Trump per il Paese invaso.

Accordo “pronto”, afferma Trump. Ma di fatto il nodo dei territori da cedere alla Russia resta più che mai aperto.

Intanto i veri colloqui si svolgevano a Mosca

Mentre il presidente americano era impegnato a farsi immortalare al fianco di Zelensky a Davos, gli inviati di Washington erano volati a Mosca per incontrare direttamente Vladimir Putin e la delegazione russa.

Da una parte cioè è andata in scena il consueto rilancio del supporto americano a Kiev, dall’altra (lontano dalle telecamere) è avvenuta la vera trattativa per la questione ucraina.

Fin dall’invasione su larga scala, i russi hanno fatto chiaramente capire che non avrebbero riconosciuto come valido alcun accordo che non fosse siglato con gli americani. Da pari a pari, da impero a impero.

Con l’Ucraina e l’inconsistente Unione Europea lasciate a origliare fuori dalla stanza. Avvilente e ingiusto, ma reale: i Paesi Ue sono satelliti statunitensi e Kiev è un aspirante tale.

A Mosca si sono recati i negoziatori Usa che il 22 gennaio sono poi volati negli Emirati Arabi Uniti per il trilaterale: Jared Jushner e Steve Witkoff, accompagnati dal Segretario dell’esercito statunitense Dan Driscoll.

Gli inviati di Trump hanno parlato per circa quattro ore con Putin e accoliti, discutendo di questioni strategiche che vanno oltre il conflitto in Ucraina.

Perché gli Usa sembrano “accontentare” le pretese della Russia

L’obiettivo primario degli Stati Uniti è congelare la guerra e staccare la Russia dalla Cina, la quale sta beneficiando troppo della cooperazione con Mosca.

Pechino ottiene petrolio, gas, risorse e derrate alimentari dal Cremlino a prezzo scontato, a rate e per giunta pagate in moneta cinese.

Il sodalizio tra russi e mandarini – popoli che si odiano ma che collaborano in ottica anti-americana – sta minacciando la tenuta statunitense in molti nodi nevralgici del pianeta.

Tra questi, oltre a Taiwan e Ucraina, spicca anche l’Artico. Il che spiega la ferrea volontà dell’amministrazione Trump di puntellare la sicurezza nazionale a nord, reclamando il controllo militare (più che economico) della Groenlandia.

Per ottenere tutto questo, da mesi gli Usa spingono per un tavolo negoziale con la Russia. Mosca, da parte sua, ha approfittato dell’occasione per chiedere molto di più di quello che ha effettivamente conquistato sul campo ucraino.

Chi sono i negoziatori di Usa, Russia e Ucraina riuniti ad Abu Dhabi

Oltre agli emissari di Trump, ad Abu Dhabi sono giunti anche i negoziatori ucraini il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Rustem Umerov, il capo dell’ufficio presidenziale Kyrylo Budanov, il consigliere diplomatico Serhii Kyslytsia e il capo di Stato maggiore militare Andrii Hnatov.

La delegazione russa è invece formata dall’inviato di Putin e direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti Kirill Dmitriev, e dal capo dell’intelligence militare Igor Kostyukov.

Dmitriev e Witkoff avranno un colloquio a due a margine del trilaterale. Il che conferma quanto diremo fra poco sulle vere questioni sul tavolo e sulla diplomazia segreta.

Cosa verrà deciso sull’Ucraina ad Abu Dhabi

I media di tutto il mondo hanno riferito che il controllo territoriale del Donbass sarà la questione principale discussa ad Abu Dhabi nel trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia.

I dossier più preminenti sono però altri. In diplomazia si dice che tutto ciò che non si vede, conta molto di più. Gli accordi decisivi avvengono dunque sempre lontano dai riflettori mediatici.

Le famose garanzie di sicurezza chieste dall’Ucraina dovranno avvenire nel limite imposto da Mosca: Kiev non dovrà mai entrare nella Nato. Questo “mai” verrà tradotto in svariati decenni.

In cambio, l’Ucraina potrà associarsi a livello economico e politico all’Unione Europea, i cui Stati nel frattempo hanno avviato il riarmo su spinta dell’egemone statunitense.

La vera posta in gioco tra Usa e Russia

In tal senso la Russia non può certo gongolare. La sua, a ben vedere, si profila già come una sconfitta tattica e potenzialmente strategica.

All’inizio della guerra, l’esercito russo pensava di arrivare a Kiev in pochi giorni e porre un governo fantoccio del Cremlino.

Dopo quattro anni, Mosca si ritrova invece a chiedere territori che controllava di fatto già prima del conflitto: Lugansk e Donetsk, più le oblast di Kherson e Zaporizhzhia che però non ha occupato militarmente nella loro interezza.

Ma non sono i territori la questione primaria. L’intento comune di Russia e Usa in questo momento è sottrarre Mosca al letale abbraccio di Pechino. Ora anche Putin sembra concordare.

Nel contempo, la vera sfida è studiare il modo di “riassociare” la Russia all’Europa, senza però lasciarle libertà di penetrare nella perla dell’impero americano.