Zero controlli da 5 anni al bar "Le Constellation" di Crans-Montana, l'ammissione shock del sindaco

Il bar “Le Constellation“, teatro della strage avvenuta a Capodanno a Crans-Montana, negli ultimi cinque anni, ossia dal 2020 a oggi, non è stato sottoposto ad alcun controllo. Lo ha ammesso il sindaco della località svizzera, Nicolas Féraud, durante una conferenza stampa. Il primo cittadino ha aggiunto di essersi accorto di tale situazione lacunosa solamente dopo aver consultato gli atti consegnati al pubblico ministero.

Crans-Montana, zero controlli al bar “Le Constellation” negli ultimi 5 anni

“I controlli periodici non sono stati svolti tra il 2020 e il 2025. L’amministrazione comunale è venuta a conoscenza di questo stato dei fatti consultando i documenti consegnati al pubblico ministero. L’amministrazione comunale se ne rammarica amaramente”. Così il sindaco Féraud.

Il primo cittadino ha aggiunto che la normativa “non menziona il controllo di qualità dei materiali”, come la schiuma fonoassorbente infiammabile da cui si sarebbe originato il devastante incendio che ha causato 40 morti e oltre 100 feriti.

Il Consiglio comunale della stazione sciistica ha infine detto di essere “profondamente rammaricato” per quanto successo.

Féraud, sempre nel corso della conferenza stampa, quando gli è stato domandato se abbia considerato l’ipotesi di dimettersi, ha così risposto: “Non è nel mezzo della tempesta che si abbandona la nave”.

Inoltre, a proposito dell’ipotesi del Comune di costituirsi parte civile nel procedimento penale in corso, ha commentato: “Si vedrà quale sarà la decisione della giustizia”.

Controlli straordinari a Crans-Montana in 128 esercizi pubblici

Le autorità locali hanno inoltre fatto sapere di aver disposto misure immediate per evitare che drammi simili possano accadere nuovamente.

Come riportato da RSI, è stato ordinato il divieto di utilizzo di dispositivi pirotecnici di qualsiasi genere nei locali chiusi su tutto il territorio comunale.

L’amministrazione di Crans-Montana ha anche dato incarico a un ufficio esterno specializzato di “effettuare senza indugio un controllo di tutti i 128 esercizi pubblici del comune, compresa la qualità dei materiali, nonostante la legge non lo preveda”.

L’ex pm Bernasconi: “I proprietari io li avrei arrestati”

Sulla strage avvenuta a Crans-Montana, intervistato dal Corriere della Sera, è intervenuto anche Paolo Bernasconi, 82 anni. L’uomo è stato pubblico ministero a Lugano (Svizzera) dal 1968 al 1995. Ora insegna Diritto penale dell’economia in diverse università elvetiche.

Bernasconi ha detto che nel cantone Vallese la responsabilità delle ispezioni antincendio nei locali pubblici è dei Comuni. “Mi chiedo – ha riflettuto – come può un piccolo Comune di montagna come Crans-Montana avere strumenti e personale per controlli così specifici. In questa tragedia si apre anche un altro problema”.

“Chi ha concorso a questo concatenamento di fatti – ha aggiunto il professore – che ha portato a questa disgrazia pazzesca? Per poter operare, un esercizio pubblico deve ottenere una autorizzazione dal Comune dopo la verifica del locale e degli impianti di sicurezza, poi ci sono controlli periodici per verificare se i requisiti sono ancora rispettati. Con quale serietà sono state fatte le ispezioni se in un sotterraneo privo di finestre sono state messe 100 persone? Il paese è piccolo, tutti si conoscono, non vorrei che qualcuno abbia chiuso un occhio”.

L’ex pm ha dichiarato che ora bisognerà verificare anche la polizza assicurativa obbligatoria del locale, spiegando che “una compagnia non assicura un ambiente che non è in regola, perché se succede qualcosa deve pagare”. E ancora: “Quando è stata stipulata la polizza, immagino che fosse tutto in ordine, bisogna vedere se dopo ci sono stati interventi che hanno trasformato l’immobile. Dai controlli se ne sarebbero dovuti accorgere”.

Il punto è che ora si è venuto a sapere che i controlli non sono stati fatti negli ultimi 5 anni. “Se qualcuno non ha operato correttamente rischia di concorrere nei reati di omicidio, lesioni e incendio dolosi di cui sono accusati i titolari”, ha aggiunto il professore.

Quando infine gli è stato chiesto se i proprietari dovessero essere subito arrestati, Bernasconi ha così risposto: “In questa vicenda la giustizia mi pare si stia muovendo troppo lentamente. È vero che sono reati colposi, ma di fronte a un disastro di proporzioni colossali e a omissioni evidenti, avrei preso provvedimenti straordinari, come l’arresto in carcere o i domiciliari. Mi sembra il minimo nei confronti delle vittime e delle loro famiglie”.