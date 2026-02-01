Zerocalcare alla manifestazione per Askatasuna a Torino e Parenzo attacca sugli scontri, "silenzio è assenso"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gravi episodi di violenza al termine del corteo organizzato a Torino per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Migliaia di persone sono scese in piazza per la manifestazione, tra cui il fumettista romano Zerocalcare. Dopo che la situazione è degenerata in scontri con le forze dell’ordine, lo scrittore è stato criticato sui social. Anche il giornalista David Parenzo lo ha chiamato in causa, invitandolo a esprimere solidarietà per il poliziotto brutalmente picchiato da alcuni manifestanti nel corso dei tafferugli. Le immagini dell’aggressione, diventate virali, hanno provocato un’ondata di indignazione.

Torino, Zerocalcare alla manifestazione per Askatasuna: Parenzo lo attacca

“Mi auguro che Zerocalcare esprima al più presto solidarietà alla polizia per le aggressioni avvenute oggi a Torino! Il silenzio è assenso”. Così su X David Parenzo, in riferimento ai poliziotti che hanno dovuto fronteggiare gli attacchi violenti di alcuni contestatori.

Oltre al ferimento del già citato poliziotto selvaggiamente picchiato, altri 28 agenti sono stati portati in ospedale dopo essere rimasti feriti durante i tumulti.

Zerocalcare: “Non voglio dire niente”

“Non voglio dire niente, sono qui per lo stesso motivo per cui ci stanno tutti: per Askatasuna”, aveva dichiarato Zerocalcare ai cronisti che lo avevano intercettato al corteo, prima che si verificassero gli scontri, dopo i quali non ha rilasciato alcun commento.

Dopo che la situazione è sfociata in violenza, sui social molti utenti hanno criticato il fumettista. Oltre a Parenzo, anche il giornalista ed editore di Historica e Giubilei Regnani Francesco Giubilei ha attaccato Zerocalcare.

“Zerocalcare non deve essere invitato al Salone del libro di Torino né ad altri eventi che ricevono finanziamenti pubblici. Ha partecipato e disegnato il manifesto del corteo di Askatasuna e oggi, dopo il poliziotto colpito a martellate, presenta il suo libro con i No Tav”, ha scritto Giubilei.

Askatasuna: quali personaggi famosi sono scesi in piazza

In piazza, tra i personaggi famosi, oltre a Zerocalcare, si sono visti Max Casacci, fondatore dei Subsonica, e Willie Peyote, rapper con due partecipazioni a Sanremo.

Presente al corteo anche Giorgio Cremaschi, storico sindacalista della Fiom e oggi esponente di Potere al Popolo che ha dichiarato: “Siamo tutti dalla stessa parte contro un governo reazionario, nostalgico del fascismo e guerrafondaio”.

A manifestare anche Paolo Ferrero, ministro della Solidarietà sociale nel governo Prodi tra il 2006 e il 2008 e figura di spicco di Rifondazione Comunista. E ancora, ecco la storica attivista ottantenne Nicoletta Dosio, lo scrittore Marco Revelli e Giorgio Airaudo, ex deputato di Sinistra Italiana e oggi segretario piemontese della Cgil.

“Una grande manifestazione — ha commentato il sindacalista — che viene oscurata da violenze inaccettabili, che danneggiano le ragioni di chi è sceso in piazza”.