Zerocalcare replica a Gasparri sui disegnatori sfruttati: “Se nessuno mi contatta, come faccio a intervenire?”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Zerocalcare non ci sta e replica alle accuse piovute su di lui da social e giornali con un reel pubblicato su Instagram. La vicenda è arrivata anche in Parlamento con una interrogazione presentata da Gasparri sul presunto sfruttamento dei disegnatori che hanno lavorato alla serie “Due spicci”, ideata da Zerocalcare e disponibile in questi giorni su Netflix.

“Due spicci”, Zerocalcare risponde a Gasparri

L’interrogazione presentata dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, prende spunto da un articolo pubblicato dal Giornale in cui si parla di lamentele di alcuni lavoratori che hanno collaborato alla produzione di “Due Spicci”.

Le lamentele riguarderebbero orari e trattamenti economici, con presunte paghe da sei euro l’ora. Da qui la decisione di Gasparri di presentare un’interrogazione al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. Ma proprio a Gasparri sembra diretta la replica pubblicata da Zerocalcare su Instagram.

“Assurdo che nessuno mi abbia contattato”

“Sono un autore, faccio la parte creativa e non sono io che assumo, decido e pago chi lavora alla produzione”, ha spiegato Zerocalcare su Instagram. Il fumettista romano ha aggiunto di non essere all’interno dei forum degli animatori, spiegando anzi che quando li aveva incontrati nessuno aveva esposto lamentele.

“Non sono scemo – ha aggiunto Zerocalcare – e so che far valere diritti nei settori che pagano a progetto alla volta non è semplice per la paura di non essere richiamati”.

“Proprio per questo mi pare assurdo che nessuno abbia mai pensato di scrivermi e chiedere una mano – ha aggiunto – Metti che è tutto vero, mi dispiace che nessuno abbia pensato che potessi essere dalla loro parte e risolvere il problema”.

“Accuse anonime strumentalizzate da sciacalli”

Quindi, ha specificato Zerocalcare sulla polemica per la produzione di “Due spicci”, nessuno lo ha contattato per lamentarsi di orari e paghe inadeguate. “Non sono telepatico, se nessuno me lo dice che c’è un problema, ma io che c… ne so?”, ha aggiunto spiegando che parlare con lui è piuttosto semplice perché “mi contattano tutti”.

“Pure gli animatori mi avevano contattato quando era stata chiusa la sede di Pisa e mi ero messo a disposizione per fare un incontro pubblico e parlarne in città, poi non mi avevano più risposto”, ha spiegato Zerocalcare. “Mi sono accollato mille cause perse, figurati se non lo facevo per una cosa che porta il nome mio – ha proseguito – Io sarò del ‘900, ma sono abituato che facciamo riunione, mi spieghi e decidiamo come agire, invece mi trovo a commentare serie di accuse da caroselli anonimi su Instagram e tutto viene strumentalizzato da sciacalli che fanno cento articoli e con Gasparri che fa un’interrogazione e poi vota contro salario minimo in parlamento, ma come si fa così?”.

Nella parte finale del reel, Zerocalcare ha lanciato una serie di proposte per migliorare la sostenibilità del settore e ha chiuso il reel con una foto di Gasparri.