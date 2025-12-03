Zerocalcare rinuncia a Più Libri Più Liberi e attacca la casa editrice, "non si condividono spazi con nazisti"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il fumettista Zerocalcare ha annunciato che non parteciperà alla fiera Più Libri Più Liberi. La ragione è la presenza all’interno della manifestazione della casa editrice Passaggio al bosco, che pubblica diversi libri che celebrano membri delle SS naziste e collaborazionisti dello sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.

Perché Zerocalcare non sarà a Più Libri Più Liberi

Alla fiera del libro romana Più Libri Più Liberi non ci sarà Zerocalcare. Il fumettista più famoso d’Italia ha rinunciato a causa della presenza della casa editrice Passaggio al bosco, che pubblica libri che celebrano gesta di soldati nazisti.

La presenza di Passaggio al bosco era stata evidenziata anche da una lettera aperta firmata anche da intellettuali come Anna Foa ad Antonio Scurati, da Alessandro Barbero a Carlo Ginzburg.

Zerocalcare, pur sostenendo l’appello dei colleghi, ha però preferito semplicemente non partecipare: “Io sono d’accordo con la lettera aperta, ma quando non ti prendono in considerazione, bisogna trovare un altro modo” ha dichiarato nel video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui annuncia la sua decisione.

Le ragioni di Zerocalcare

Zerocalcare ha spiegato concisamente il motivo per cui non sarà a Più Libri Più Liberi: “Io purtroppo sono cresciuto con un paletto molto rigido: non si condividono spazi con i nazisti“.

Il fumettista ha sottolineato in particolare uno dei libri editi dalla casa editrice, che celebra la figura di Leon Degrelle, membro delle SS combattenti in Belgio durante la Seconda Guerra Mondiale, come una figura di cui: “bisogna custodire la straordinaria eredità”. Zerocalcare ha chiarito:

Io faccio fatica a pensare che questa roba non sia nazista. E mi dici che pubblicano anche altra roba. L’altra roba descrive la Seconda Guerra Mondiale come “l’eroica resistenza degli ultimi fascisti” e “la lotta del sangue contro l’oro” dove l’oro sono sempre gli ebrei.

La militanza di Passaggio nel bosco

Zerocalcare ha però sottolineato che il problema non sono i libri pubblicati da Passaggio al bosco, quanto l’attivismo della casa editrice. Il fumettista ha dichiarato:

Questi sono pure militanti che stanno facendo un’operazione politica di livello alto. Organizzano campi, svolgono con quei testi un lavoro di formazione che abbraccia tutto l’arco che va dai gruppi neofascisti ai giovani di Fratelli d’Italia.

L’Associazione Italiana Editori (Aie), che organizza la fiera Più Libri Più Liberi, ha risposto alla lettera aperta affermando che non seleziona i partecipanti all’evento in base alle proprie idee politiche.

L’attacco contro l’Aie per la risposta alla lettera aperta

Zerocalcare ha criticato duramente anche la risposta dell’Aie alla lettera aperta contro l’inclusione di Passaggio al bosco:

Ma davvero? Le SS sono un orientamento politico? In questo Paese, da due anni, ogni critica fatta a Israele quando bombarda un ospedale viene tacciata di antisemitismo e le SS sono un pluralismo da tutelare?

L’autore ha poi concluso ricordando: “L’ultima volta che il mondo ha deciso che si poteva dialogare con i nazisti è finita con i musei della memoria”.