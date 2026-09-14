Zia lascia 800 mila euro in eredità a un solo nipote, gli altri insorgono ma la perizia valida il testamento

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la legittimità del testamento con cui un’anziana zia di Modena ha lasciato in eredità circa 800mila euro a un solo nipote. I giudici hanno respinto il ricorso degli altri parenti esclusi, secondo i quali la scheda era stata compilata con mano guidata. Una perizia grafica e l’esame della documentazione clinica hanno però accertato l’autografia dello scritto e l’assenza di incapacità motoria o cognitiva.

Disputa legale sull’eredità della zia a un solo nipote

Una complessa vicenda giudiziaria sull’eredità di un’anziana donna modenese di 80 anni si è conclusa con la conferma della validità delle sue ultime volontà, come riportato dal Corriere di Bologna.

Alla sua morte, avvenuta nel 2018, la donna, priva di marito e figli in vita, aveva lasciato immobili e conti correnti per un valore complessivo di circa 800mila euro a un unico nipote trentenne. La decisione ha scatenato la reazione degli altri nipoti rimasti esclusi dal patrimonio, i quali hanno impugnato l’atto e trascinato il cugino in tribunale.

Secondo la tesi dei parenti delusi, il lascito sarebbe stato frutto di un documento falso stilato “con mano guidata” o sotto dettatura, a causa di una grave patologia oculare nota come “maculopatia essudativa” che affliggeva l’anziana.

Le conclusioni della perizia sul testamento

Per verificare l’autenticità dello scritto, i giudici Giuseppe de Rosa, Rosario Lionello Rossino e Gianluigi Morlini, appartenenti alla prima sezione civile della Corte d’Appello di Bologna, hanno disposto un’approfondita perizia calligrafica.

Gli esami peritali hanno smentito le contestazioni dei parenti, confermando la paternità dell’atto. Nella relazione del perito si legge infatti: “Ritengo che il testamento sia interamente redatto da un’unica mano scrivente”.

“Procedendo ai confronti fra la grafia del testamento e quella autografa – continua il perito – ritengo che, per la presenza di numerosi elementi di corrispondenza e l’assenza di elementi di differenza sostanziali, il testamento de quo sia, per testo, data e firma autografo e quindi sia stato redatto dalla donna. Sulla base del materiale comparativo di cui dispongo, è molto probabile che anche la data riportata sul testamento sia veritiera”.

La sentenza finale dei giudici di Bologna

Oltre all’esame grafologico, i magistrati hanno analizzato l’intera documentazione clinica della defunta per valutare il suo stato neurologico al momento della redazione.

All’esito delle verifiche, i giudici d’appello hanno evidenziato che “nulla emerge relativamente ad una compromissione cognitiva né alterazioni di tipo motorio che ne ostacolassero la normale gestualità, ivi compresa la scrittura autonoma”.

Accertata la piena validità “per assenza di incapacità”, il collegio ha respinto le richieste di annullamento confermando la decisione già espressa dal Tribunale di Modena e decretando il lascito “assolutamente legittimo” a favore dell’unico nipote indicato.