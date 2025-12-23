Ziopol, l'intervista al musicista dalla Melevisione ai concerti: "I bambini al centro delle emozioni”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una generazione che ha imparato a distinguere il profumo delle emozioni seguendo i racconti della Melevisione su Rai 3. Una generazione cresciuta tra fate, gnomi, incantesimi e sigle che restavano in testa, ma anche nel cuore. Quelle canzoni, composte con la cura di un artigiano della meraviglia, portavano dentro molto più di una rima facile: erano storie in musica, ponti tra fantasia e realtà. Dietro quelle note, dietro ogni strofa pensata per una scena, un personaggio, un piccolo ascoltatore, c’era Paolo Serazzi. Musicista, compositore, padre. Oggi per tutti è Ziopol, nome affettuoso nato in famiglia e adottato dal pubblico, che torna con un progetto nuovo e insieme antico: Canzoni della Melevisione – Volume 1, un disco che raccoglie quelle musiche per la prima volta in digitale, e una band vera, con cui porta le sue canzoni sui palchi, nei teatri, tra i bambini di oggi. In questa lunga intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Ziopol ci racconta il filo invisibile che lega fiaba, poesia e arrangiamento. L’importanza di suonare sul serio per chi sa ascoltare sul serio. La scelta di non semplificare mai per “adattarsi” ai bambini, ma di fidarsi del loro stupore. Perché, dice, “la musica per l’infanzia è un linguaggio profondo, e i bambini capiscono tutto. Purché sia vero”.

La chiamo Ziopol, va bene così?

“Certo, ormai è un nome che mi porto dietro da tanto. Me lo hanno dato i miei nipotini una ventina d’anni fa. Poi, visto che i miei figli giocavano con loro, si sono messi anche loro a chiamarmi così. È rimasto. Ormai mi ci sono abituato, anche nel contesto musicale. Si pronuncia ‘Zio Paul’ all’inglese, ma scritto un po’ all’italiana, alla buona, com’è venuto.”

È finalmente uscito Canzoni della Melevisione – Volume 1 in digitale. Che effetto le ha fatto tornare a quelle canzoni, dopo tanti anni?

“È stata un’emozione fortissima. Quelle canzoni le ho nella testa e nel cuore, come può succedere anche a te con certi brani che ami da sempre. Le conoscevo a memoria, ovviamente, ma riascoltarle oggi è stata una scoperta. Alcuni arrangiamenti, certi suoni… mi hanno sorpreso. Se posso lodarmi un po’ – anche se so che non si fa – devo dire che mi sono stupito della ricchezza di alcuni dettagli. Specialmente nelle produzioni del primo anno. Consideri che quando ho iniziato a lavorare alla Melevisione ero musicista da tanti anni, ma molto più abituato al live. Il lavoro in studio era una cosa abbastanza nuova per me. Eppure, già dalle prime cose che ho fatto, c’era dentro tanta cura, tanti elementi che oggi, a distanza di tempo, reggono bene l’ascolto. Mi piace che le canzoni non fossero mai legate alla moda del momento: non c’era l’idea di seguire un certo trend, perché non stavamo facendo un album. Ogni brano nasceva per una puntata”.

Da un contesto narrativo preciso?

“Esattamente. Ogni puntata della Melevisione aveva un tema, una storia, un contesto particolare. Io leggevo tutta la sceneggiatura per bene, la studiavo, per capire qual era il tono giusto, l’emozione da restituire. E da lì partivo. Mi lasciavo ispirare da quello che succedeva nella puntata, da cosa dicevano i personaggi, dalle situazioni. In più, era fondamentale sapere chi avrebbe cantato. Ogni personaggio aveva una voce diversa, un carattere diverso, e anche un registro vocale specifico. Alcuni brani erano cantati in duetto, altri in trio. Quindi dovevo pensare a una musica che mettesse a proprio agio gli attori, che li valorizzasse vocalmente, e che rispettasse il loro personaggio. Era un lavoro molto dettagliato”.

Si sente molta varietà nei brani. Quanto era importante per lei spaziare nei generi?

“Per me era, ed è ancora, importantissimo. Non per fare sfoggio di eclettismo, ma perché credo che proporre varietà ai bambini sia profondamente educativo. Non didattico: educativo nel senso vero. Far sentire suoni diversi, atmosfere diverse, è un modo per mostrare loro quanto è grande e ricco il mondo. A me non è mai interessato trovare una ‘formula vincente’ da ripetere cento volte. Ogni brano doveva essere diverso, perché ogni puntata era diversa. Così sono venuti fuori generi molto distanti tra loro: un tango con fisarmonica, un cha-cha-cha con orchestra cubana, uno ska, un valzerino solo piano e voce… Tutto molto vario, ma mai casuale. Tutto aveva un senso narrativo. E, anche se i generi cambiano, c’è una coerenza di fondo. Lo sento adesso, riascoltando tutto: c’è un’unità musicale, forse perché, a parte l’arrangiamento, c’è la mia voce che canta tutto. E quella dà un filo conduttore forte”.

Oggi è lei a cantare tutte le canzoni. Perché?

“Perché non avevamo più a disposizione le voci originali degli attori. In alcuni casi avevamo qualche registrazione sparsa, ma non si poteva pensare di recuperare tutto. Invece io avevo tutte le voci guida sul mio computer. All’epoca registravo le canzoni con la mia voce, per farle imparare agli interpreti. Poi venivano sostituite, ovviamente. Quelle che sentite oggi, quindi, sono quelle voci guida. Alcune le ho leggermente corrette, ma in sostanza sono le stesse registrazioni di allora. Questo, secondo me, crea anche un senso di unità nell’album, che funziona bene. È vero: ogni canzone è diversa, ma c’è una continuità”.

E i bambini di oggi, che non hanno conosciuto la Melevisione, come reagiscono?

“Reagiscono benissimo. Li vedo ai concerti, e anche solo ascoltando l’album: sono curiosi, presenti. I bambini non fanno distinzioni tra i generi. Non sanno se una canzone è rock, reggae, punk, classica… non gliene importa nulla. Ascoltano. Se qualcosa piace, li coinvolge subito. L’importante è che la musica sia viva, sincera, accattivante. I bambini hanno un’intelligenza musicale incredibile: se una canzone è ben fatta, la seguono, si emozionano, la ricordano. E poi vivono tutto al presente. Anche quando guardavano la Melevisione, erano completamente dentro la storia. Se la strega diceva ‘ti trasformo in rospo’, loro ci credevano. E la musica, se aderisce bene alla scena, ha un potere enorme”.

Lei continua a portare queste canzoni dal vivo?

“Sì, e devo dire che è una delle cose più belle che mi siano successe. Ho sempre sognato di farlo, e adesso ho una band vera, con cui suono davvero tutto quello che ho arrangiato. Non è solo un’esecuzione, è un gioco continuo. La band è composta da ragazzi di 25 anni. Io, che ne ho 62, rovino un po’ la media anagrafica (ride, ndr), ma loro portano un’energia fantastica. Tra l’altro, erano bambini quando guardavano la Melevisione. Per loro suonare queste canzoni ha anche un valore affettivo. E si divertono da matti. Sul palco si crea un’atmosfera unica: ogni concerto è diverso, perché con i bambini c’è sempre qualche sorpresa”.

Ci racconta com’è un suo concerto?

“Volentieri. I miei concerti sono veri concerti suonati dal vivo, con una band intera. Tutto quello che si sente è suonato, niente basi. Anche gli arrangiamenti, per quanto ricchi, sono pensati per essere eseguiti da una band vera, anche se magari serve una sezione d’archi, o un’orchestra cubana. L’idea è che quella musica possa vivere anche sul palco, non solo in studio. Quando abbiamo deciso di pubblicare il disco, ho colto l’occasione per far partire anche il progetto live. Era una cosa che avevo in testa da tempo. Abbiamo fatto i primi concerti ed è una gioia enorme. In scaletta ci sono circa il 70% dei brani della Melevisione, ma anche altri miei pezzi: uno che avevo scritto per lo Zecchino d’Oro, altri che non erano nati per bambini ma ci stanno benissimo, come In bicicletta. Io sono rimasto un po’ bambino, e questo si vede, lo ammetto. Ma credo sia un bene. Non ho mai voluto soffocare quella parte, anzi, la coltivo. E quando suono dal vivo si vede che mi diverto: scherzo, gioco, coinvolgo il pubblico. Credo che si senta che è autentico. E poi, come dico sempre, in inglese suonare si dice to play, che vuol dire anche giocare. Vale anche in francese, tedesco… To play, jouer, spielen: il verbo è lo stesso. E non è un caso. Perché la musica è gioco, è relazione, è apertura. E con i bambini questo si sente ancora di più”.

Come reagiscono i bambini ai concerti?

“Sono un pubblico straordinario. Ogni volta è una sorpresa, mai uguale a quella prima. Diverso dai concerti per adulti, dove più o meno sai cosa aspettarti: qui invece ti trovi davanti reazioni inaspettate, imprevedibili. Nella scaletta lascio degli spazi aperti, dei momenti in cui interagiamo con i bambini. Sono veri e propri canovacci, non cose scritte. Lì succede di tutto, ci si diverte, si improvvisa. Ed è bellissimo anche perché è un messaggio: far vedere ai bambini la musica che nasce lì, sul momento, fatta da persone vere, davanti ai loro occhi. È un’esperienza completamente diversa da quella di ascoltare canzoni registrate”.

C’è anche un valore educativo, in questo?

“Assolutamente sì, anche se la parola ‘educativo’ può sembrare pesante. Non intendo fare lezione ai bambini. Ma il solo fatto di veder suonare una band dal vivo, di scoprire strumenti veri, di sentire la varietà dei suoni, è un’esperienza che resta. Molti bambini non hanno mai visto una chitarra dal vivo, o un sassofono, o una fisarmonica. Vederli suonati, vedere che gli strumenti si rompono, che si ride, che si sbaglia… è tutto parte del gioco. E questo è un altro motivo per cui ho voluto farlo. Perché guardandomi intorno mi sono accorto che ci sono tanti progetti musicali per bambini dove però la musica non si vede, non si suona. Non dico che non vadano bene, ma la mia proposta è diversa. Voglio che i bambini vedano la musica, la tocchino, ci entrino dentro”.

E i bambini lo sentono, questo tipo di approccio?

“Lo sentono eccome. Per me è una questione di rispetto. I bambini sono intelligentissimi, a volte più degli adulti. Pensiamo solo al fatto che imparano una lingua in due anni, o anche due o tre lingue contemporaneamente. Noi adulti ci impantaniamo, loro no. Il punto è che noi spesso, anche con le migliori intenzioni, imponiamo il nostro modo di fare, le nostre scadenze, il nostro rumore. E così finiamo per coprire il loro modo di vedere il mondo, che è diverso dal nostro. Hanno un altro modo di comunicare, fatto di respiri, di occhiate, di giochi. Se vuoi davvero entrare in contatto con loro, devi imparare quel linguaggio. E devi ascoltare. Non puoi solo parlare. Ci rivolgiamo ai bambini, certo, ma il concerto piace molto anche agli adulti. Spesso mi dicono che si sono divertiti quanto, o più, dei figli. Però il mio modo di stare sul palco, i testi, il linguaggio, sono pensati per i bambini. È una scelta precisa. Non farei mai un concerto per soli adulti con questo repertorio. E penso che questo messaggio – che la musica si può fare insieme, giocando, sperimentando, che esistono strumenti veri e persone vere che li suonano – sia una cosa che resta. Anche se non diventeranno musicisti, i bambini porteranno con sé quella esperienza. È un piccolo seme”.

Nel riascoltare tutta la produzione di quel periodo, ha riscoperto qualcosa di lei che magari allora non vedeva?

“Domanda da psicologo! Però sì, qualcosa è venuto fuori. Una cosa che mi ha colpito, ad esempio, è successa con la canzone Mille caramelle. L’avevo scritta, arrangiata, fatta cantare, la conoscevo benissimo… Eppure, riascoltandola oggi ho visto chiaramente un significato che allora forse non avevo pienamente messo a fuoco. È una swing un po’ à la Paolo Conte. Riascoltandola, mi sono accorto che dietro all’immagine delle caramelle – che è quella più evidente – c’è una metafora precisa: rifiutare una vita ansiosa, frenetica, consumistica. Dire no a chi ti spinge sempre a fare di più, a correre, ad avere sempre di più. Quel messaggio c’era, eppure oggi lo vedo con una luce più chiara. E non è solo quella canzone. In molti brani ritrovo significati, dettagli nei testi, nella musica, che magari allora avevo intuito ma non avevo davvero realizzato. Perché ci lavoravo con attenzione, certo, ma sempre un brano alla volta, guardando l’urgenza del momento. Oggi, invece, li riascolto tutti insieme, in fila, e sento che c’era un filo conduttore”.

Un filo conduttore più grande di lei, forse?

“Forse sì. Quando li ho composti non avevo in mente un progetto così organico. Semplicemente, facevo ogni volta la cosa che sentivo giusta per quella puntata, per quel personaggio, per quella storia. Ma riascoltando tutto oggi, mi accorgo che c’era una coerenza di fondo, una tensione comune, che lega tutto. Un’idea forte: non risparmiare mai sulla qualità, anche quando si fa musica per bambini. Mi ricordo che anche in Rai me lo dicevano: ‘Ma dai, vai più leggero, che sono canzoni per bambini!’… E invece no. Io volevo fare le cose al meglio. Anche quando c’erano urgenze o tempi stretti, anche quando si poteva risolvere con qualcosa di più semplice, io cercavo sempre di mettere tutto quello che potevo. Ecco, riascoltandoli adesso, sento che non ho mai barato. E questo mi fa piacere. È come se oggi riuscissi a vedere con chiarezza il disegno che allora seguivo d’istinto”.

Nelle note del disco parla di fiaba, poesia e gioco. Come fa a tenere vive queste tre cose, in un mondo come quello di oggi?

“È proprio perché il mondo oggi è così duro, che non dobbiamo perdere fiaba, poesia e gioco. Anzi, ci servono ancora di più. Davvero, mi commuove parlarne. Io a volte mi dico: affidiamo ai bambini il governo del mondo. Lo so che è una provocazione, ma… il punto è che quelle tre cose sono uno scudo. Non sono una fuga. Sono una difesa attiva contro l’aggressività, la durezza, l’aridità che ci circondano. E non parlo solo dei bambini: anche molti adulti purtroppo abbandonano troppo presto questa parte di sé. Nel mio lavoro cerco proprio questo: non dimenticare. Non dimenticare di giocare, di stupirmi, di restare aperto. È il messaggio che cerco di trasmettere con i miei concerti, dove si ride, si scherza, si canta insieme, ma senza mai essere superficiali. Come diceva Calvino: la leggerezza non è superficialità, ma volare sopra le cose senza macigni sul cuore. E io mi riconosco moltissimo in questa definizione”.

Non le capita mai di pensare: “Ma che senso ha andare a cantare per bambini mentre là fuori c’è la guerra?”?

“Sì, me lo sono chiesto. Ma dura un secondo. Perché subito dopo mi dico: proprio per quello. Proprio perché il mondo è così, questo è il mio mestiere. C’è chi fa il chirurgo, chi costruisce ponti, chi si occupa di politica. Io suono per i bambini. E faccio del mio meglio per regalare bellezza, respiro, umanità. La musica, l’arte, servono anche a questo: a dare un aiuto morale, estetico, non misurabile ma profondamente necessario. Non possiamo lasciar morire quella parte lì. Mai”.

Che ne pensa di chi oggi propone musica per bambini?

“Io non li conosco personalmente, e ascolto molto poco di ciò che fanno. Preferisco non giudicare troppo. Ma ho visto certe cose che mi hanno lasciato perplesso. Come il merchandising martellante legato a qualche nome: non è proprio il mio modo di fare. Quando parli ai bambini, devi stare attento. Hai una responsabilità: devi chiederti sempre cosa stai offrendo, e perché”.

Al di là della leggerezza, della spensieratezza e della meraviglia., in tutti questi anni, cosa ha imparato lei dai bambini?

“Tanto, davvero tanto. Una cosa che ho capito bene, sia come compositore che come padre, è questa: i bambini imparano da ciò che vedono, non da ciò che diciamo. Puoi scrivere canzoni con testi bellissimi, puoi spiegare loro concetti importanti, ma se il tuo comportamento non è coerente con quello che dici, loro lo percepiscono subito. Quello che li colpisce davvero sono le azioni, l’esempio. E lo vedi anche nei concerti: io posso spiegare cos’è uno strumento, ma se lo suono con gioia, con attenzione, con cura, quello è il messaggio che arriva. E poi ho imparato – o almeno ci provo – a vivere nel presente. È una cosa che si dice spesso, anche in certi ambiti spirituali o terapeutici, ma non è solo una frase fatta. I bambini lo fanno sul serio. Quando guardano uno spettacolo, quando giocano, sono totalmente lì. Non pensano a cosa è successo ieri o a cosa faranno dopo. Sono nel momento. E questa è una lezione enorme”.

E cosa ammira, in particolare, dell’intelligenza dei bambini?

“La loro intelligenza è diversa dalla nostra. Il mondo degli adulti tende a premiare solo certi tipi di intelligenza: quella logica, quella verbale, quella che si misura con i voti o con i risultati. Ma i bambini hanno un’intelligenza più completa, più istintiva, più sensibile. Purtroppo, quando entrano nel nostro mondo – a scuola, nella società – rischiamo di coprirla. Non lo facciamo apposta, spesso è con le migliori intenzioni. Vogliamo insegnare loro ‘come funziona il mondo’, ma così facendo spesso facciamo loro perdere alcune risorse che già possedevano. Risorse che noi adulti abbiamo smesso di valorizzare: la creatività, la leggerezza, la capacità di stupirsi, l’ascolto non verbale”.

Tornando al piccolo Paolo, quando non c’era ancora Ziopol: oltre la musica, c’era qualcos’altro che parlava davvero con lui?

“Sì, assolutamente. Il disegno. Disegnavo molto da piccolo, e mi aiutava tantissimo. Era un altro linguaggio espressivo che mi permetteva di dire cose che a parole non sapevo dire. Anche quello mi ha salvato, in un certo senso. Perché da bambino ho vissuto alcune situazioni non facili, momenti di paura o difficoltà. La musica e il disegno sono stati i miei modi per stare al mondo. E poi anche il canto, la danza. Quelle cose che tutti i bambini fanno in modo naturale. I genitori sono contenti quando i figli cantano e ballano, ma poi, crescendo, quasi senza accorgersene, trasmettono loro l’idea che ‘non è più tempo per queste cose’. Invece io penso il contrario. Non dobbiamo diventare tutti ballerini o cantanti, certo, ma dovremmo tutti tenerci aperti a queste forme. Dovremmo continuare a usarle per tutta la vita, anche solo per star meglio”.

In effetti, molti adulti smettono…

“Sì, smettono. E diventano più rigidi, più aridi. Se smetti di disegnare, di cantare, di ballare… è come se perdessi una parte di te. E poi questa aridità si riflette anche su scelte più grandi: economiche, politiche, culturali. Un mondo pieno di adulti che hanno smesso di esprimersi è un mondo più triste, più duro. Io credo davvero che anche una canzone leggera, un momento di gioco, possa essere un seme. Non perché tutti debbano diventare artisti, ma perché certe esperienze restano dentro. E più tardi, nella vita, magari ti aiutano ad affrontare meglio la realtà. Anche questo, per me, è educazione”.

Lei vede anche un valore quasi politico in quello che fa?

“Sì, nel senso più profondo del termine. Non parlo di partiti o schieramenti, ma del valore civile, umano, culturale di quello che si propone. Anche una cosa apparentemente semplice, come una canzone rivolta ai bambini, può avere un peso. Può essere un seme, qualcosa che rimane. Non devono tutti diventare musicisti, ma quella esperienza – vedere una band suonare davvero, sentire varietà, emozionarsi – può restare per sempre. E se da adulti si continua a coltivare quella parte lì, si è persone più intere. E questo è importante, perché – come dicevamo prima – tanti adulti, anche senza volerlo, trasmettono l’idea che la musica, il canto, la danza siano cose da lasciare indietro. E così, quando un ragazzo a 13 anni dice ‘vorrei cantare ma non so farlo’, spesso non è vero che ‘non ha il dono’. È che nessuno lo ha aiutato a coltivarlo da piccolo”.

Ha detto prima che i bambini imparano da ciò che vedono. Ma cosa vorrebbe che si portassero via da un suo concerto?

“Vorrei che si portassero via un’idea di bellezza. Di libertà. Di espressione. E anche un po’ di fiducia nel fatto che è possibile restare connessi con la parte più autentica di sé. Mi piacerebbe che, anche inconsapevolmente, restasse loro impresso che si può ballare, cantare, essere seri e leggeri insieme. Che si può ridere, suonare, e intanto ascoltare, costruire relazioni, restare curiosi. Vorrei che uscissero dai concerti con un seme di quella leggerezza vera, che non è finta felicità, ma la capacità di vivere le cose senza macigni sul cuore, per citare nuovamente Calvino. E se poi anche gli adulti in sala escono con un sorriso in più, con la voglia di tornare un po’ bambini… beh, è perfetto”.