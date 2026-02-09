Zoe Trinchero, Alex Manna accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e non risponde al gip

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alex Manna, reo confesso del femminicidio di Zoe Trinchero,si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte alle domande del gip Aldo Tirone durante l’udienza di convalida del fermo. Nell’ultima ora il suo capo di imputazione è cambiato da omicidio volontario a omicidio aggravato dai futili motivi. La sua avvocata Patrizia Gambino ha spiegato che il suo assistito non ha risposto alle domande “perché aveva già dichiarato tutto quanto doveva dichiarare al pubblico ministero”.

Cambia il capo di imputazione per Alex Manna

Nella tarda serata di lunedì 9 febbraio si è conclusa l’udienza di convalida del fermo di Alex Manna, reo confesso del femminicidio di Zoe Trinchero, di fronte al gip Aldo Tirone presso il carcere di Alessandria.

Il 19enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nelle fasi iniziali delle indagini il fascicolo della Procura di Asti era stato aperto per omicidio volontario, ma al termine dell’udienza è cambiato in omicidio aggravato dai futili motivi.

Alex Manna si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo riporta Ansa. Il reo confesso, dopo l’arresto e dopo aver fornito versioni incoerenti e poco credibili, si è attribuito la responsabilità della morte di Zoe Trinchero, uccisa a Nizza Monferrato (Asti) nella notte tra il 6 e il 7 febbraio.

All’udienza ha assistito anche il pm Giacomo Ferrando. Come riferito dall’avvocata Patrizia Gambino, il suo assistito non ha risposto al gip “perché aveva già dichiarato tutto quanto doveva dichiarare al pubblico ministero”.

Le parole della difesa

Quella del femminicidio di Zoe Trinchero “è una vicenda estremamente delicata che ha sconvolto entrambe le famiglie”, ha riferito Patrizia Gambino ai giornalisti al termine dell’udienza di convalida.

Il suo assistito è “profondamente scosso” e “non si capacita di quanto accaduto”. Per la giornata di martedì 10 febbraio è previsto il conferimento dell’incarico per procedere con l’autopsia.

Come è morta Zoe Trinchero

Le circostanze che hanno portato alla morte di Zoe Trinchero sono nelle parole di Alex Manna, reo confesso, e del medico legale che ha effettuato la prima ispezione sul corpo della 17enne. Sul suo volto erano presenti segni di violenza e la vittima era stata rinvenuta nel canale Belbo.

Manna, dopo aver accusato il 39enne Naudy Carbone esponendolo a un rischio di linciaggio, ha raccontato di essersi allontanato dal gruppo di amici per parlare con Zoe della loro relazione passata – una bugia, secondo l’amica Nicole – e del tradimento (mai avvenuto, in quanto mai stati insieme) che li avrebbe separati.

Poi è partita l’aggressione “non so per quale motivo” durante la quale avrebbe colpito la 17enne con “un raffica di pugni” fino a farla cadere sul letto del fiume. “Non l’ho lanciata, l’ho fatta cadere”, avrebbe detto. Secondo gli investigatori, invece, Alex Manna avrebbe colpito e ucciso Zoe Trinchero per un “no” della ragazza che lui non sarebbe stato in grado di accetare.