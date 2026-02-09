Zoe Trinchero e Matilde Baldi amiche morte a 40 giorni di distanza, altro dolore per Montegrosso d'Asti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La morte di Zoe Trinchero, uccisa da Alex Manna a Nizza Monferrato, ha sconvolto la comunità locale. La ragazza, di soli 17 anni, era amica d’infanzia di Matilde Baldi, la ragazza di 20 anni che viveva a Montegrosso d’Asti è che è morta l’11 dicembre scorso, cinque giorni dopo essere stata travolta da un’auto sull’autostrada Asti-Cuneo.

Zoe Trinchero e Matilde Baldi erano amiche d’infanzia

C’è un filo che lega le morti di Zoe Trinchero e Matilde Baldi, avvenute a distanza di soli 40 giorni nella stessa provincia di Asti: le due ragazze, decedute rispettivamente all’età di 17 e 20 anni, erano amiche d’infanzia.

La sindaca di Montegrosso d’Asti Monica Masino ha ricordato in alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica: “Matilde e Zoe erano cresciute insieme. Abitavano a Montegrosso, giocavano nello stesso cortile del caseggiato dove vivevano da bambine con le loro famiglie, le sentivamo ridere”.

ANSA

La confessione di Alex Manna sull’omicidio di Zoe Trinchero

Sull’omicidio di Zoe Trinchero sono emersi nuovi dettagli dalla confessione del killer Alex Manna, riportata ancora da La Repubblica.

Il ragazzo avrebbe raccontato di essersi appartato con la vittima, staccandosi dal gruppo di amici, per “chiarire dei disguidi”: “Due-tre anni fa avevamo avuto una relazione e io l’avevo tradita. Volevo chiarire per non perderla e rimanere amici”. Gli amici della ragazza, però, sostengono che quella relazione non ci sia mai stata.

Manna avrebbe raccontato ancora: “La discussione stava andando bene. La situazione si era tranquillizzata completamente. All’improvviso le ho sferrato un pugno, non so per quale motivo”. Per tre volte avrebbe poi ripetuto: “Non so perché l’ho fatto“.

Il racconto sarebbe proseguito così: “Lei si è accasciata. Preso dal panico, la vedevo che tremava e ho pensato di aver esagerato. Faceva molta fatica a respirare. Anche per paura di essere visto, l’ho presa e tirata dentro al letto del fiume. Per lanciarla l’ho presa dalla schiena e l’ho buttata nel dirupo da una altezza di circa due metri”.

Dopo un’ora, Alex Manna avrebbe cambiato versione: “Non le ho dato solo un pugno ma una raffica veloce. Non so perché l’ho fatto”.

Anche su quello che sarebbe successo dopo, avrebbe modificato il racconto: “Non l’ho lanciata, l’ho lasciata cadere“.

Allo stato attuale, non è chiaro se Zoe Trinchero sia morta per i colpi ricevuti, per strangolamento oppure se sia stato fatale l’impatto finale nel canale.

Come è morta Matilde Baldi

Quaranta giorni prima di Zoe Trinchero, era morta la sua amica d’infanzia Matilde Baldi.

La ragazza, di 20 anni, era stata travolta e uccisa sull’Asti-Cuneo da una Porsche durante quella che si pensa sia stata una gara di velocità tra auto.

Matilde Baldi è deceduta dopo cinque giorni di agonia, lo scorso 11 dicembre.