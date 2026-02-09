Zoe Trinchero, le bugie e i depistaggi di Alex Manna e quel dettaglio sul giubbotto che ha destato sospetti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Intorno al femminicidio di Zoe Trinchero continuano ad aleggiare le presunte bugie raccontate da Alex Manna. A porle in evidenza sono alcune persone insospettite dai suoi atteggiamenti dopo l’omicidio, che oggi si aprono di fronte alle telecamere. Dopo averla uccisa, infatti, Manna sarebbe andato a cambiarsi per poi partecipare alle ricerche della ragazza e puntare il dito contro un altro uomo, che ha rischiato il linciaggio. L’ex datore di lavoro della ragazza, ad esempio, ha raccontato che il 19enne si sarebbe addirittura assopito mentre si trovava in caserma.

Il racconto dell’ex datore di lavoro di Zoe Trinchero

“Ai carabinieri l’ho detto chiaramente: ‘Per me è lui'”, queste le parole dell’ex datore di lavoro di Zoe Trinchero riferite alle telecamere de La Vita in Diretta.

L’uomo, il cui figlio aveva partecipato alle ricerche di Zoe Trinchero in quella drammatica notte tra il 6 e il 7 febbraio, quella sera si trovava in caserma.

“Lui in una stanza della caserma dormiva tranquillo su una sedia” e si copriva con il “giubbotto di un altro”. Manna, infatti, inizialmente aveva raccontato di aver perso il giubbotto nel momento della fuga dall’inesistente aggressore. “Chi sei? Flash?”, sottolinea l’uomo intervistato.

In realtà Manna, come poi ha confessato in un secondo momento, dopo aver ucciso la 17enne si è rifugiato presso l’abitazione della fidanzata e lì avrebbe “lanciato in soffitta” il suo giubbotto.

Le bugie di Alex Manna dopo l’omicidio

Come noto, Manna sostiene che tra lui e la vittima ci sarebbe stata una relazione in passato, circostanza smentita da un’amica di Zoe Trinchero nonché ex fidanzata del reo confesso. Nessun precedente sentimentale, “solo” un interesse che il 19enne nutriva nei confronti della minore.

Un’altra bugia raccontata da Alex Manna è quella dell’aggressione da parte di Naudy Carbone, il 39enne raggiunto da una cinquantina di persone che si erano appostate sotto casa per invitarlo a uscire, con fare minaccioso, mentre gli rivolgevano insulti razzisti.

Le accuse contro “le droghe”

Dopo aver nascosto la giacca in casa della fidanzata Alex Manna è tornato dal gruppo “piangendo lacrime di coccodrillo” e “facendo la parte dell’innocente, del dispiaciuto“, raccontano gli amici della 17enne a La Vita in Diretta.

Avrebbe anche provato a mentire sulle lesioni presenti sulle sue mani, forse provocate dalla raffica di pugni inferti sul volto di Zoe Trinchero. Agli inquirenti, infatti, inizialmente ha detto di essersi provocato quelle ferite da solo. Inoltre, avrebbe raccontato che l’aggressione sarebbe stata provocata “dalle droghe”, dalle canne fumate dagli amici di cui avrebbe subito i fumi passivi.