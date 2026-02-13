Zoe Trinchero "odiava la violenza", la mamma della 17enne rompe il silenzio e parla dell'ultima notte

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ha la voce rotta dal dolore Mariangela Auddino, la madre di Zoe Trinchero. La donna rompe il silenzio dopo una settimana di notizie e novità, e condivide il ricordo della figlia in un audio inviato a Fanpage. La 17enne “odiava la violenza” ma “sapeva parlare e sapeva ascoltare”, dice, sottolineando che le aveva insegnato “il valore del dire no se non voleva fare qualcosa”.

Parla la madre di Zoe Trinchero

Come anticipato, venerdì 13 febbraio la madre di Zoe Trinchero ha ricordato la figlia in un audio inviato alla redazione di Fanpage. Mariangela Auddino, questo il suo nome, dà una descrizione appassionata della figlia, un fiore appena sbocciato strappato troppo presto alla vita.

In primo luogo Zoe sognava di diventare psicologa perché “voleva aiutare veramente le persone” e “aveva imparato il valore dell’amicizia e della verità, del dire no se non voleva qualcosa“.

“Le ho insegnato a difendersi se incontrava un bullo“, continua la madre, che allo stesso tempo si domanda: “Mi chiedo se sarebbe stato meglio insegnarle a non ascoltare” o ad ignorare “chi le chiedeva un chiarimento maturo” perché “la maturità è richiesta ad entrambe le parti, non solo a lei”.

“Ognuna ha il diritto di dire no”, continua, e aggiunge: “E io me ne farò portavoce” unendosi alle altre mamme che “lottano contro il femminicidio”.

La notte del femminicidio

Come tristemente noto, Zoe Trinchero è stata uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio a Nizza Monferrato (Asti). Reo confesso del femminicidio è Alex Manna, 19enne. Mariangela Auddino ha ben nitido il ricordo di quel giorno, quando ha visto sua figlia per l’ultima volta.

Soprattutto, quando l’ha sentita. La 17enne aveva appena terminato il suo turno di lavoro e aveva chiamato la madre per dirle che avrebbe raggiunto gli amici. “Mi sto torturando per non averle detto di venire subito a casa”, dice a Fanpage. “Ma perché avrei dovuto?“, si domanda. “Era serena con i suoi amici, mi fidavo di lei” e soprattutto Zoe “sapeva che mi preoccupavo per lei”. Quella notte, invece, Zoe Trinchero è stata uccisa. “Non ho ancora capito cos’è successo, o il perché”, aggiunge la donna.

Le ombre nel racconto di Alex Manna

Gli inquirenti, ora, dovranno ricostruire cosa sia successo quella notte in via San Martino, un punto di Nizza Monferrato in cui un parapetto si affaccia sul canale Nizza e in cui non sono presenti occhi elettronici. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso Zoe e Alex insieme per l’ultima volta alle 23:30 del 6 febbraio.

A mezzanotte e 10 minuti del giorno 7, però, hanno ripreso il 19enne da solo. Il femminicidio si è consumato in quei 40 minuti ed è stato ricostruito dal reo confesso, ma la sua versione contrasta con i risultati dell’autopsia: oltre alle bugie dette su Naudy Carbone e agli altri tentativi di depistare le indagini, Alex Manna non è stato in grado di fornire un movente. Agli investigatori ha parlato di una relazione passata con Zoe, ma gli amici smentiscono che tra i due ci sia stato un sentimento in precedenza. Piuttosto, si narra che il 19enne fosse interessato a lei, e che proprio per un “no” l’avrebbe uccisa.