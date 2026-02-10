Zoe Trinchero, Roberta Bruzzone accusa Alex Manna di omicidio volontario "perché la butta di sotto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Roberta Bruzzone analizza il caso di Zoe Trinchero: secondo la criminologa un atto deliberato di Alex Manna, scatenato da un rifiuto sentimentale. La sua ipotesi è di omicidio volontario e possibile femminicidio, escludendo una caduta accidentale e sostenendo la tesi di una messa in scena studiata dopo il delitto.

Caso Zoe Trinchero, l’analisi di Roberta Bruzzone

L’intervento di Roberta Bruzzone a “La vita in diretta” sull’omicidio di Zoe Trinchero offre una lettura netta e inquietante della dinamica del delitto.

Le parole della criminologa mettono in evidenza due elementi chiave: la possibilità concreta di salvare la vittima e il movente legato a un rifiuto sentimentale, avvenuto poche settimane prima dell’omicidio.

ANSA

Secondo Bruzzone, le ultime testimonianze rafforzano un’ipotesi già emersa nelle fasi iniziali dell’indagine: l’innesco dell’azione violenta sarebbe stato proprio il diniego di Zoe alle avances di Alex Manna.

L’ipotesi dell’omicidio volontario

Ma è soprattutto la modalità dell’azione a chiarire la natura del reato: “il fatto di averla gettata nel canale” per Bruzzone è determinante. “Lui lo fa deliberatamente con l’idea di neutralizzare qualunque possibilità di sopravvivenza. Quindi la condotta è perfettamente in linea con un omicidio volontario”.

“Non è che la spinge e per fatalità lei cade dall’altra parte” ha ribadito. “Credo che ci sia lo spazio anche per contestare il reato di femminicidio appena introdotto”.

La messa in scena di Alex Manna

Un altro aspetto centrale dell’analisi riguarda il comportamento successivo all’omicidio. Secondo Bruzzone, Alex Manna avrebbe costruito una vera e propria recita: la finta ricerca di Zoe, il ritorno a casa per cambiarsi, le lacrime versate al momento del ritrovamento del corpo.

“Purtroppo non c’è nessun reale pentimento. Quelle lacrime non sono legate chiaramente a un sentimento di colpa perché avrebbe immediatamente raccontato come è andata, e invece ha cercato in tutti i modi di allontanare i suoi sospetti. È una recita”.

La criminologa ha parlato apertamente di una personalità disfunzionale, caratterizzata da un’assenza totale di empatia e da una spiccata capacità manipolatoria. “Tutto fa parte di quella che era la messa in scena che lui ha architettato con l’obiettivo di incolpare, intanto, un innocentem e poi soprattutto sottrarsi alle responsabilità delle sue azioni”.

“Riuscire a piangere per simulare un’emozione che non provi vuol dire veramente che hai una capacità manipolatoria straordinariamente machiavellica” ha rimarcato.

La morte di Zoe Trinchero

Zoe Trinchero sarebbe stata sollevata fisicamente e lanciata oltre il parapetto di un canale in cemento, dove l’acqua è quasi assente. L’autopsia ha confermato che proprio la caduta è stata fatale alla ragazza.

Secondo l’analisi, tuttavia, è possibile che Zoe non desse più segni di vita prima del momento della caduta: circostanza che potrebbe aver rafforzato la convinzione dell’assassino che la giovane fosse già morta.