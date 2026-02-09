Zoe Trinchero uccisa da "una raffica di pugni" da Alex Manna, la confessione nell'interrogatorio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’ha colpita con una raffica di pugni e l’ha poi gettata nel canale. Così Alex Manna, il ragazzo accusato del femminicidio di Zoe Trinchero, ha confessato durante l’interrogatorio di aver ucciso la 17enne trovata morta in un canale a Nizza Monferrato. Da quanto emerso, nel racconto fatto dal giovane agli inquirenti ci sarebbero diverse incongruenze e cose che non tornano, a partire dal movente.

Zoe Trinchero colpita con una raffica di pugni

“Non so perché l’ho fatto“. È quanto avrebbe detto agli investigatori, secondo quanto riporta Repubblica, Alex Manna, l’assassino reo confesso di Zoe Trinchero.

Nel lungo interrogatorio davanti al pubblico ministero, il giovane ha confessato il delitto della 17enne, trovata morta nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio in un canale nel centro storico di Nizza Monferrato, in provincia di Asti.

Una confessione segnata da contraddizioni, incongruenze e bugie. In un primo momento infatti il giovane avrebbe detto di aver colpito la 17enne con un pugno.

Per poi cambiare versione in seguito: “In realtà non le ho dato solo un pugno ma una raffica veloce“.

Il primo esame sul corpo della vittima hanno infatti evidenziato segni di più colpi al volto, oltre a quelli di una stretta al collo e un trauma cranico.

Al momento non è chiaro se la ragazza sia morta per i colpi ricevuti, per strangolamento o per le lesioni alla testa quando è stata lanciata nel canale.

O se si sarebbe potuta salvare se Manna avesse chiamato i soccorsi. Dubbi che solo l’autopsia potrà chiarire.

La confessione di Alex Manna

“Preso dal panico, la vedevo che tremava e ho pensato di avere esagerato”, avrebbe detto Manna.

Dopo aver colpito Zoe Trinchero, l’ha buttata nel canale: “L’ho presa e tirata dentro al letto del fiume. Anche io mi sono chiesto perché l’ho buttata giù invece di chiamare i soccorsi”.

Poi è tornato dagli amici con cui stava passando la serata, a una festa in un garage. Stando al suo racconto, i due si erano allontanati perché “avevamo avuto dei disguidi e dovevamo chiarirci”.

I dubbi sul movente

L’interrogatorio e la confessione di Alex Manna non hanno però chiarito il movente del femminicidio.

Manna avrebbe parlato di una relazione con lei risalente a tre anni prima, mai esistita secondo gli amici della ragazza. “L’avevo tradita e volevo chiarire con lei per non perderla e rimanere amici”, avrebbe detto.

Il giovane avrebbe detto di averla colpita senza sapere il perché: “La discussione stava andando bene”, “poi all’improvviso le ho sferrato un pugno, non so per quale motivo”.

Avrebbe anche menzionato un possibile uso di droga, forse un tentativo maldestro di giustificarsi: stupefacenti che qualcuno forse avrebbe messo nella birra che aveva bevuto.

L’ipotesi principale al momento è quella dell’approccio rifiutato dalla ragazza. Stando al racconto di alcuni amici della 17enne, riportato da La Stampa, lui “ci stava provando con lei”.