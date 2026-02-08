Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato a 17 anni, il mare e il sogno di fare la psicologa

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una ragazza meravigliosa e una forza della natura, così amici e parenti ricordano Zoe Trinchero, la 17enne uccisa la sera del 6 febbraio a Nizza Monferrato dal ventenne Alex Manna. La giovane frequentava la scuola per parrucchieri e aveva il sogno di diventare psicologa.

Chi era Zoe Trinchero

“Era una ragazza meravigliosa”, ripete Mariangela, la madre di Zoe Trinchero. A lei si unisce la migliore amica Nicole, 19 anni, che ricorda la 17enne come “una forza della natura”.

Come riporta il Corriere della Sera, Zoe era una ragazza piena di sogni, tra i quali quello di diventare psicologa.

ANSA

“Ma sapeva che non sarebbe mai riuscita a realizzarlo. Avrebbe voluto aiutare le ragazze come lei – ha raccontato l’amica – che invece non hanno avuto un supporto adeguato”.

Zoe frequentava la scuola da parrucchiera e lavorava in un bar.

Chi l’ha conosciuta l’ha descritta come una ragazza felice che adorava stare a contatto con il pubblico e per i suoi clienti era una psicologa “vera”.

“Qui a Nizza si sentiva giudicata. Troppi occhi e troppe chiacchiere. Ma appena possibile scappavamo insieme al mare – ha aggiunto Nicole – nella casa della nonna. A Spotorno tutti i cattivi pensieri sparivano e si potevano fare follie senza essere osservati e giudicati. Ricordo le corse all’alba sulla spiaggia deserta. Un’emozione che ci riempiva il cuore”.

I rapporti con Alex Manna

Sempre l’amica Nicole, che sarebbe stata fidanzata un anno e mezzo con Alex Manna, il ragazzo che ha ucciso la 17enne, ha raccontato che conosceva Zoe dalle elementari.

“Non ho mai saputo che avesse rapporti con Alex. Da quello che so si parlavano appena e lui adesso conviveva con un’altra ragazza”, ha detto riguardo al ragazzo che ha tolto la vita alla 17enne.

Come riporta TGcom24, Zoe e Alex “erano andati a fare un aperitivo tre mesi fa ma Zoe non mi ha mai detto che lui la importunava né che si fosse invaghito di lei”.

“Io e Zoe stavamo sempre insieme e non mi ha mai detto o mostrato preoccupazioni a proposito di Alex. Anzi, a lei non piaceva proprio“, ha chiarito la giovane.

Nessuno degli amici più intimi della ragazza sembra essere a conoscenza della presunta relazione che, secondo Manna, il ventenne che ha confessato l’omicidio a Nizza Monferrato, Zoe e il suo assassino avrebbero avuto due o tre anni fa.

“Non li abbiamo mai visti parlare in maniera confidenziale, si salutavano e frequentavano la stessa compagnia, tutto qui”, sono le parole di chi li conosceva entrambi.

L’ultima chiamata di Zoe all’amica

Intorno alle 23.30 di venerdì 6 febbraio, Zoe ha provato a chiamare Nicole.

“Non capita mai, ma quella sera sono andata a dormire prestissimo e non riesco a perdonarmelo. Io e lei abbiamo la posizione condivisa, così sappiamo sempre dove siamo. E quasi ogni sera io e Leonardo andavamo a prenderla all’uscita del bar per accompagnarla a casa”, ha raccontato la 19enne.

Il 6 febbraio Nicole non è uscita ma ha detto che era tranquilla.

“Sapevo che era con gli altri per una serata in compagnia. E invece si è trasformata in una tragedia, questo pensiero mi tormenterà per sempre”, ha confidato.

Riferendosi al ragazzo che ha tolto la vita a Zoe, Nicole ha aggiunto: “era una ragazza piena di sogni e lui li ha spezzati brutalmente, senza un motivo”.