Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato da Alex Manna, l'ultima telefonata all'ex del killer: "C'era un patto"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Zoe Trinchero avrebbe cercato di fare un’ultima chiamata alla migliore amica ed ex del suo assassino, poco prima di essere uccisa. Lo rivela in lacrime la ragazza cresciuta insieme alla vittima e che aveva avuto una relazione di un anno e mezzo con Alex Manna, reo confesso dell’omicidio della 17enne strangolata e gettata in un corso d’acqua a Nizza Monferrato.

L’omicidio a Nizza Monferrato

Il corpo senza vita di Zoe Trinchero è stato trovato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio in un canale del torrente Belbo che attraversa il comune dell’Astigiano.

Secondo quanto ricostruito, la 17enne è stata presa a pugni e strangolata dal 19enne Alex Manna, probabilmente dopo aver respinto un suo approccio fisico. Dopo un primo tentativo di sviare le indagini, l’omicida ha confessato il delitto alla fine di un lungo interrogatorio ed è stato condotto in carcere.

ANSA

Il patto tra Zoe Trinchero e l’amica

La 17enne è stata raggiunta dall’assassino dopo una serata passata in birreria con gli amici, al termine del turno nel bar della stazione di Nizza Monferrato.

Intervistata da Repubblica, la migliore amica di Zoe Trinchero ha raccontato i suoi sensi di colpa per non averla scortata dal lavoro fino a casa “per proteggerla”, come faceva sempre.

La ragazza ha svelato di aver scoperto la morte dell’amica dai messaggi di cordoglio ricevuti il mattino dopo, quando ha trovato anche la chiamata persa della 17enne.

“Mi sento in colpa per non avere risposto. Era il nostro patto: quando non eravamo insieme e una delle due andava in un luogo in cui non si sentiva sicura chiamava l’altra, la avvertiva e mandava la sua posizione in tempo reale. Forse era questo che voleva fare Zoe quando mi ha chiamata”.

Il rapporto con Alex Manna

Al quotidiano la ragazza ha anche spiegato come tra l’omicida e la vittima ci sarebbe stata soltanto una “semplice conoscenza“.

“Erano andati a fare un aperitivo tre mesi fa, ma Zoe non mi ha mai detto che lui la importunava né che si fosse invaghito di lei. Io e Zoe stavamo sempre insieme e non mi ha mai detto o mostrato alcun messaggio o destato preoccupazioni a proposito di Alex. Anzi a lei non piaceva proprio – ha raccontato – Alex è il mio ex, siamo stati insieme un anno e mezzo. Ci siamo lasciati perché non mi piaceva il suo comportamento e io non l’ho mai più sentito da aprile dell’anno scorso. A volte lo vedevo in giro, il centro è piccolo, ma non usciva più tanto spesso con il nostro gruppo. Lo faceva saltuariamente ma quando lui c’era io non andavo”.

Riguardo all’ex ragazzo, ha poi aggiunto che “non ha un carattere facile e non è un tipo tranquillissimo.”

“Con me era ossessivo e possessivo, non potevo parlare né uscire con nessuno. Una volta ha sferrato un violento pugno contro la finestra per un motivo banalissimo: aveva litigato con suo fratello. Io non ne volevo più sapere per tutti questi motivi e ora, proprio lui, mi ha tolto la mia amica”.