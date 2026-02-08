Zoe Trinchero uccisa da Alex Manna a Nizza Monferrato, il depistaggio e le bugie durante le ricerche

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Aveva cercato di accusare un 30enne di origini africane con disturbi psichici, per allontanare i sospetti su di lui. Alex Manna ha provato a sviare le indagini sulla morte di Zoe Trinchero, uccisa e gettata in canale a Nizza Monferrato, prima di arrendersi di fronte alle domande degli inquirenti e confessare l’omicidio. Il tentativo di depistaggio stava per trasformarsi in un linciaggio di un gruppo di residenti contro un ragazzo incolpevole.

Il tentativo di linciaggio

Da subito Manna ha provato a incolpare l’uomo di origini africane, adottato da una famiglia della zona e residente nel comune dell’Astigiano sin da bambino, sotto controllo dei servizi per la salute mentale a causa dei problemi di natura psichica di cui soffre.

Il 30enne è finito al centro delle attenzioni del paese per alcuni episodi di schiamazzi e atteggiamenti violenti, tanto che alcuni genitori nizzesi lo avrebbero segnalato come “pericoloso” nelle chat tra vicini. Una situazione testimoniata anche dall’amica di Zoe Trinchero, che ha spiegato come negli ultimi tempi avesse scortato la 17enne nel tragitto da lavoro a casa “per proteggerla”.

ANSA

I sospetti sulla morte di Zoe Trinchero si sono concentrati subito sul 30enne, scampato al linciaggio da parte una cinquantina di persone radunate sotto casa sua soltanto grazie all’intervento dei carabinieri.

Le bugie di Alex Manna

A fomentare i pregiudizi su di lui era stato lo stesso Alex Manna, accusandolo dell’omicidio nei momenti immediatamente successivi al delitto.

“Ci ha seguiti, io sono scappato, non dovevo lasciarla da sola e lui l’ha aggredita” avrebbe detto agli amici, secondo quanto riportato da Repubblica.

“Ho trovato Zoe, quell’uomo l’ha butta nel canale” avrebbe detto loro stando alla ricostruzione, subito dopo essere andato con il giubbotto sporco di sangue a casa della fidanzata volontaria dei vigili del fuoco, estranea ai fatti.

La confessione dell’omicidio di Zoe Trinchero

Sentito dai carabinieri del nucleo investigativo di Asti, Manna avrebbe cercato di insistere con il depistaggio, cadendo però più volte in contraddizione.

Quando il suo giubbotto insanguinato è stato trovato nel garage della fidanzata, il 19enne è stato portato in caserma per essere interrogato in presenza del pm della procura di Alessandria, Giacomo Ferrando, e del legale, l’avvocata Patrizia Gambino.

Manna è crollato soltanto al termine del lungo interrogatorio, confessando l’omicidio di Zoe Trinchero: “Abbiamo discusso, le ho tirato un pugno, ma non volevo ucciderla”.