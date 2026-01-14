Zona 30 km/h nel centro di Roma dal 15 gennaio ma non solo, l'elenco delle strade e i rischi per chi guida

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dal 15 gennaio entra in vigore nel centro storico di Roma il limite di velocità a 30 chilometri orari. Il provvedimento riguarda l’area interna alla Ztl e ha come obiettivo quello di aumentare la sicurezza stradale, ridurre il numero di incidenti e contenere l’impatto ambientale del traffico, in linea con le indicazioni del Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030. Per gli automobilisti, aumenta l’attenzione per evitare sanzioni.

Cosa cambia nel centro storico di Roma

Con l’avvio della cosiddetta “Città 30”, all’interno della Ztl del centro storico di Roma il limite di velocità viene abbassato in modo generalizzato.

Già prima dell’entrata in vigore del provvedimento, quasi la metà delle strade dell’area centrale prevedeva una velocità massima di 30 km/h, ma ora la misura diventa uniforme e strutturale.

Il Comune ha spiegato che la riduzione della velocità media è uno degli strumenti più efficaci per diminuire la gravità degli incidenti, in particolare quelli che coinvolgono utenti vulnerabili come pedoni, ciclisti, bambini e persone anziane.

A velocità più basse, infatti, diminuisce lo spazio di frenata e si riduce in modo significativo il rischio di esiti mortali in caso di impatto.

L’elenco delle strade interessate dal limite a 30 km/h a Roma

Il nuovo limite di velocità si applica a tutte le strade comprese nella Ztl Centro storico. Tra le principali arterie già indicate dal Comune di Roma rientrano:

corso Vittorio Emanuele

via del Teatro Marcello

il Traforo

A queste si aggiungono numerose vie secondarie e di collegamento interno al centro.

L’elenco completo viene aggiornato progressivamente con la posa della nuova segnaletica verticale e orizzontale.

Parallelamente, l’amministrazione ha previsto l’installazione di cinque nuovi autovelox su via Cristoforo Colombo, oltre a quelli già presenti su Tangenziale Est e viale Newton.

Sono inoltre programmati 175 attraversamenti pedonali rialzati e la realizzazione di nuove strade scolastiche, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la velocità in prossimità di scuole e luoghi sensibili.

Entro il 2026 è prevista anche l’attivazione di 40 nuovi dispositivi Photored per il controllo delle infrazioni agli incroci.

Le altre città italiane con il limite a 30 km/h

Roma non è la prima città italiana a introdurre zone estese con limite di velocità a 30 chilometri orari.

In Italia l’esperienza più consolidata è quella di Cesena, che ha avviato questo modello già alla fine degli anni Novanta.

Negli anni successivi si sono aggiunte altre realtà, tra cui Olbia, che ha adottato il limite ridotto nel 2021, e Parma, che lo ha introdotto nel 2023 con un’estensione progressiva a diversi quartieri.

Bologna rappresenta il caso più recente e osservato.

Dal gennaio 2024 il capoluogo emiliano ha applicato il limite dei 30 km/h sulla quasi totalità del territorio urbano.

I dati successivi all’introduzione indicano una riduzione degli incidenti stradali, dei feriti e dei casi più gravi, accompagnata da un aumento dell’uso della bicicletta e da una diminuzione dei flussi di traffico veicolare.

Anche altre città, come Torino, Lecce e Milano, hanno avviato o ampliato nel tempo aree con limite a 30 km/h, soprattutto nei centri storici e nei quartieri residenziali.

Le possibili sanzioni

Dal punto di vista degli automobilisti, l’introduzione del limite a 30 km/h comporta, ovviamente, sanzioni.

Superare il limite di velocità può comportare multe, decurtazione di punti dalla patente e, nei casi più gravi, la sospensione del titolo di guida.

L’aumento dei controlli elettronici, tra autovelox e Photored, rende più probabile l’accertamento delle infrazioni, soprattutto sulle strade principali dove in passato era consentita una velocità maggiore.

Questo richiede maggiore attenzione alla segnaletica e un adattamento dello stile di guida.

Le conseguenze per gli automobilisti

Come riporta RomaToday, Alessandro Miani, presidente della Società italiana di Medicina Ambientale, spiega che bisogna trovare “un equilibrio tra interessi ed esigenze diverse, bilanciando in modo adeguato mobilità, sicurezza stradale e ambiente”.

Per l’esperto, limiti eccessivi possono portare stress e minare la salute mentale degli automobilisti.

Secondo uno studio inglese effettuato nel 2022 dalla IMC Reserach, dopo 20 minuti di traffico, aumentano pressione sanguigna e si altera il battito cardiaco.

La ricerca chiarisce che il corpo di un’automobilista si mette in allarme, in attesa di quello che potrebbe essere un pericolo, portando ad una perdita del controllo.