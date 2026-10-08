Zona climatica, l'accensione dei termosifoni parte il 15 ottobre dalla "E": coinvolte Milano, Torino e Bologna
Il calendario dell'accensione dei termosifoni in Italia suddiviso per zona climatica: si parte il 15 ottobre dall'area E che include anche Milano
Con l’arrivo dell’autunno e il primo calo delle temperature, ci si interroga in Italia su quando scatterà l’accensione dei termosifoni. Come sempre, il calendario nazionale varia in base alla zona climatica di riferimento: ciò significa che i termosifoni verranno riattivati secondo tempistiche diverse tra le varie regioni, a seconda del clima e delle temperature medie. La prima accensione scatterà il 15 ottobre nella “Zona E”, che comprende molti comuni del Nord tra cui Milano, Torino e Bologna.
- Quando si accendono i termosifoni in Italia nel 2026
- Il calendario dei riscaldamenti in Italia suddiviso per zona climatica
- Quando si spegneranno i riscaldamenti in Italia nel 2027
- Calo delle temperature in Italia: le previsioni meteo
Quando si accendono i termosifoni in Italia nel 2026
Il primo via all’accensione dei termosifoni in Italia nel 2026 scatterà il 15 ottobre nella “Zona E“, quella che comprende gran parte del Nord Italia, tra cui le città di Milano, Torino e Bologna.
Fa eccezione il comune di Monza, dove i termosifoni si potranno riaccendere a partire dal 22 ottobre. L’Emilia-Romagna, invece, ha posticipato la riaccensione del riscaldamento dal 15 ottobre al 1° novembre nelle sue aree di pianura.
Il calendario dei riscaldamenti in Italia suddiviso per zona climatica
In base alla normativa vigente (nello specifico, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993) l’Italia è suddivisa in 6 diverse zone climatiche, a seconda delle differenti temperature medie stagionali.
- Zona A (comuni con la temperatura media più alta): accensione dei riscaldamenti dal 1° dicembre al 15 marzo (massimo 6 ore al giorno).
- Zona B (gran parte della Sicilia): accensione dei riscaldamenti dal 1° dicembre al 31 marzo (massimo 8 ore al giorno).
- Zona C (che include città come Napoli e Bari): accensione dei riscaldamenti dal 15 novembre al 31 marzo (massimo 10 ore al giorno).
- Zona D (la maggior parte del Centro Italia): accensione dei riscaldamenti dal 1° novembre al 15 aprile (massimo 12 ore al giorno).
- Zona E (Nord Italia): accensione dei riscaldamenti dal 15 ottobre al 15 aprile (massimo 14 ore al giorno).
- Zona F (che include città come Belluno e Cuneo): accensione dei riscaldamenti tutto l’anno con nessuna limitazione.
I Comuni hanno la possibilità di imporre criteri di accensione dei termosifoni più restrittivi, con l’obiettivo di limitare i consumi.
Quando si spegneranno i riscaldamenti in Italia nel 2027
Alla fine dell’inverno, col mutamento della situazione meteo e il ritorno del caldo, lo spegnimento dei riscaldamenti in Italia avverrà in un periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 aprile 2027.
Calo delle temperature in Italia: le previsioni meteo
Stando alle previsioni meteo di Mario Giuliacci, tra il 7 e il 9 ottobre in Italia è atteso un “crollo” delle temperature, con un calo più accentuato di 4-5 gradi nel Nord Italia e sulle regioni che si affacciano sul Mar Adriatico, “un po’ di meno” sulle regioni tirreniche.
“Un bel calo” delle temperature è previsto sulle isole maggiori.