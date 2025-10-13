Zona rossa a Udine per Italia - Israele, allerta massima tra partita e corteo pro Pal: il piano sicurezza

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alla vigilia della partita fra Italia e Israele la città di Udine è in stato di massima sicurezza: con la concomitanza di una manifestazione pro Palestina, lo stadio sarà “zona rossa”, con controlli antiterrorismo, metal detector, droni, barriere anti-intrusione, limitazioni viarie e presidio rinforzato delle forze dell’ordine.

Italia-Israele, Udine blindata

Il livello di vigilanza a Udine in vista della partita Italia–Israele e della grande manifestazione pro Palestina, che dovrebbe richiamare almeno 10mila persone, sarà ai massimi. Il Bluenergy Stadium è considerato zona rossa: l’accesso libero è inibito ovunque e tutta l’area è presidiata militarmente.

Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri hanno iniziato il presidio dell’area in assetto antisommossa già da lunedì 13 ottobre, con sorveglianza anche sull’ultimo allenamento degli israeliani.

ANSA

Il sindaco Alberto Felice De Toni aveva chiesto il rinvio della gara

Le autorità confidano che i circa mille agenti impegnati, insieme ai reparti speciali e agli artificieri, impediranno che accadano disordini.

Disagi per chi ha il biglietto

In molte città sono previste proteste contro il match, dopo che anche la Nazionale ha subito pressioni per disertare la gara. A Udine però le misure sono particolarmente intense: chi ha uno dei 9200 biglietti (sui 16mila solitamente disponibili per eventi ordinari) subirà filtri rigorosi, con passaggi attraverso metal detector e ispezione di borse e zaini.

Considerando i probabili disagi, è stato raccomandato di arrivare con largo anticipo allo stadio. Attorno ai varchi si troveranno ostacoli per impedire che un automezzo travolga la platea, mentre unità cinofile contro esplosivi sorvegliano l’impianto.

I controlli sono assicurati anche da droni e aerei delle forze dell’ordine, che pattuglieranno il cielo sopra lo stadio e il centro, dove la manifestazione pro Palestina è stata autorizzata. Come già accaduto un anno fa, quando Israele giocò a Udine per la Nations League, ci saranno tiratori scelti sui tetti dello stadio.

Le vie d’accesso cittadine saranno sorvegliate già dal mattino, con controlli su veicoli e verifiche alla stazione ferroviaria. Misure particolari sono previste anche per la salute: allo stadio saranno presenti 70 soccorritori, 5 ambulanze, 5 medici, e 5 ambulatori d’emergenza.

I precedenti

Disposizioni e controlli così stringenti non hanno molti precedenti: qualcosa di simile si era già visto in occasione della gara di un anno fa (valevole per la Nations League), sempre a Udine, fra Italia e Israele.

Già 48 ore prima della partita erano state assicurate barriere, divieti, controlli antiterrorismo, dissuasori per veicoli, filtri, sorveglianza aerea e interventi speciali. Tuttavia, come sostenuto anche dal sindaco di Udine, l’atmosfera è divenuta da un anno a questa parte ben più tesa, al punto che l’amministrazione aveva avanzato la richiesta di rinviare la gara.