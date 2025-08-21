Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo denunciato, 5.000 euro di danni stimati e 21.000 euro di sanzioni: è il risultato di un blitz dei Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro, dove è stato scoperto un vero e proprio mini zoo abusivo. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, è stato reso possibile grazie a un’indagine partita da un’anomalia nei consumi elettrici, che ha portato alla luce un allaccio fraudolento e la presenza di animali di specie protetta detenuti senza autorizzazione.

Le indagini e la scoperta dell’allaccio abusivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando i militari della Compagnia di Gioia Tauro, insieme al personale dell’ASP di Taurianova e agli specialisti del Nucleo CITES di Reggio Calabria, hanno rilevato un consumo anomalo di energia elettrica in una zona della Piana. Gli accertamenti hanno permesso di individuare un allaccio fraudolento che alimentava in modo illecito un’abitazione e i terreni circostanti. Il danno economico è stato quantificato in circa 5.000 euro, con il collegamento realizzato mediante violenza sulle cose, configurando così il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Il mini zoo abusivo: animali protetti e senza tracciabilità

La vera sorpresa per i militari è arrivata quando, varcati i cancelli della proprietà, si sono trovati di fronte a un vero e proprio mini zoo. All’interno dell’area sono state rinvenute due tartarughe africane della specie Centrochelys sulcata, esemplari di circa 60 centimetri di lunghezza, tra le più grandi al mondo e attualmente considerate in pericolo di estinzione. Questi animali, spesso oggetto di traffici illegali, erano detenuti senza le necessarie autorizzazioni, in violazione delle normative CITES che regolano la detenzione e il commercio di specie protette.

Ma non è tutto: durante il controllo sono stati trovati anche cavalli, cani, capre e pecore, tutti privi di microchip e di qualsiasi forma di tracciabilità. L’assenza di identificazione e la mancanza di una regolare azienda zootecnica registrata hanno portato l’ASP a elevare una maxi-sanzione amministrativa di 21.000 euro nei confronti del proprietario.

Altri animali e ulteriori irregolarità

Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri e il personale specializzato hanno individuato anche un’aquila reale e un barbagianni. Sebbene questi ultimi risultassero formalmente in regola, è emerso che non era stata comunicata la variazione del luogo di custodia, un altro obbligo di legge che il proprietario aveva disatteso. Anche questa omissione rappresenta una violazione delle normative vigenti sulla detenzione di animali protetti.

Il contesto: la Piana di Gioia Tauro e la tutela del patrimonio collettivo

L’operazione si inserisce in un contesto particolarmente delicato come quello della Piana di Gioia Tauro, un territorio dove l’attenzione delle forze dell’ordine rimane alta sia per contrastare la criminalità comune sia per tutelare il patrimonio collettivo. In questo caso, la salvaguardia dell’energia elettrica e il benessere degli animali sono stati al centro dell’intervento, che ha permesso di far emergere una situazione di grave illegalità e di rischio per la fauna protetta.

Le conseguenze per il proprietario e il principio di non colpevolezza

Il proprietario della struttura è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica e per la detenzione illecita di animali di specie protetta. Inoltre, dovrà rispondere delle violazioni amministrative legate alla mancata identificazione degli animali e all’assenza di una regolare azienda zootecnica. Tuttavia, come previsto dalla legge, trattandosi di un procedimento ancora in fase di indagini preliminari, per l’uomo vige il principio di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva.

La collaborazione tra istituzioni e la lotta ai reati ambientali

L’operazione ha visto la collaborazione tra i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, il personale dell’ASP di Taurianova e il Nucleo CITES di Reggio Calabria. Questo lavoro congiunto ha permesso di affrontare in modo efficace una situazione complessa, che ha richiesto competenze specifiche sia in materia di reati ambientali sia di tutela della salute pubblica e degli animali.

La scoperta del mini zoo abusivo rappresenta un segnale importante nella lotta contro la detenzione illegale di specie protette e contro i furti di energia elettrica, fenomeni che spesso si intrecciano con altre forme di illegalità e che mettono a rischio sia il patrimonio naturale che quello economico della collettività.

La normativa CITES e la tutela delle specie protette

La presenza delle tartarughe Centrochelys sulcata senza le necessarie autorizzazioni ha evidenziato una grave violazione delle normative CITES, che regolano il commercio e la detenzione di specie animali e vegetali minacciate di estinzione. Queste norme sono fondamentali per contrastare il traffico illegale di animali esotici, un fenomeno che rappresenta una delle principali minacce alla biodiversità globale.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di rispettare le regole sulla detenzione degli animali, non solo per motivi di legalità, ma anche per garantire il benessere degli esemplari e la sicurezza della comunità. La detenzione di animali senza le dovute precauzioni può infatti comportare rischi sanitari e ambientali significativi.

Il ruolo dell’ASP e le sanzioni amministrative

L’intervento dell’ASP di Taurianova è stato determinante per accertare le violazioni in materia di identificazione e tracciabilità degli animali. La presenza di cavalli, cani, capre e pecore privi di microchip e di ogni forma di registrazione ha comportato l’applicazione di una sanzione amministrativa particolarmente elevata, pari a 21.000 euro. Questa misura mira a scoraggiare comportamenti illeciti e a promuovere una gestione responsabile degli animali da parte dei proprietari.

La situazione nella Piana di Gioia Tauro

La Piana di Gioia Tauro si conferma un’area in cui le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nel contrasto ai reati contro il patrimonio e l’ambiente. L’operazione condotta nei giorni scorsi dimostra come la collaborazione tra diverse istituzioni possa portare a risultati concreti nella tutela della legalità e della sicurezza pubblica.

Il caso del mini zoo abusivo ha acceso i riflettori su un fenomeno spesso sommerso, quello della detenzione non autorizzata di animali esotici e della gestione irregolare di allevamenti, che può avere ripercussioni sia sul piano ambientale che su quello economico.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione dei Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i reati ambientali e la criminalità legata alla gestione illecita di animali e risorse. Le autorità hanno ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione su questi fenomeni e di promuovere una cultura della legalità e del rispetto per il patrimonio collettivo.

La vicenda, ancora oggetto di indagine, mette in luce la complessità delle problematiche legate alla tutela dell’ambiente e degli animali, e sottolinea l’importanza di un’azione coordinata tra le diverse istituzioni per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

