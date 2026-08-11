Zucchero contro Stefano De Martino a Sanremo 2027, l'attacco sulle "qualità nascoste" e su Eurovision

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Zucchero contro Stefano De Martino e il suo Sanremo che verrà nel 2027. Il cantautore emiliano – all’anagrafe Adelmo Fornaciari – ha criticato velatamente il nuovo direttore artistico del Festival, palesando dubbi sulle sue conoscenze musicali. A margine dello stesso evento, il bluesman ha riservato parole tutt’altro che al miele anche per l’Eurovision.

Zucchero critica Stefano De Martino

Piovono critiche nei confronti di Stefano De Martino e del suo atteso Festival di Sanremo che arriverà nel mese di febbraio del 2027. E stavolta arrivano da un decano della nostra canzone, una delle voci più apprezzate ed ascoltate del panorama italiano, ossia Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero.

Il cantautore ha detto la sua – a suo modo – sulla scelta di affidare la kermesse all’ex ballerino e sulle possibili modifiche che vuole apportare e che riguardano anche l’accesso all’Eurovision.

L’attacco al direttore artistico di Sanremo

Dal palco del Ligyes Alassio Genova Cultura Fest, lo scorso 10 agosto 2026, Zucchero si è concesso alle domande dei presenti e le sue parole pepate sono state riprese in un video che è diventato ben presto virale sui social.

Interrogato su Sanremo 2027 e sul nuovo direttore artistico De Martino, Sugar Fornaciari ha detto: “È bellino ed è quello che fa i pacchi, giusto? Cosa me ne frega. A me frega zero di chi fa il direttore artistico. Nel senso, se lo fa lui De Martino, lo faccia lui, boh magari ha delle qualità nascoste. Io lo farei fare al produttore discografico Stefano Senardi ma non perché è qua, ma per il passato e la conoscenza che ha”, dice tra le risatine del pubblico presente.

Quindi quando qualcuno dal pubblico urla “Non capisce niente”, riferito a De Martino, aggiunge: “No ma questo l’hai detto te…io posso dire solo che non lo conosco come cultore musicale”.

Parole dure anche per Eurovision

Quindi, sulla possibilità di dividere chi vince il Festival di Sanremo da chi va all’Eurovision, risponde ancora a modo suo. “A me che ca**o me ne frega! Abbia pazienza. Quella è una roba di plastica dove si canta col playback, dove ti fanno una scenografia dove spendono milioni, con tutti i balletti che ti girano intorno per il cu*o, e non canta più nessuno dal vivo, e non c’è più nessuno che fa musica seria e vera. Cosa vuoi che ti dica? Io ho inventato un termine. Sono ‘sprudentati’…significa senza prudenza…non esiste nel vocabolario italiano ma io la metterò in una canzone”.

Infine, Zucchero chiosa il suo colorito discorso con questa frase: “Sanremo ed Eurovision insieme contano zero.”

Le parole del cantautore emiliano riaprono il dibattito sul nuovo direttore artistico Stefano De Martino, scelto per guidare la kermesse dopo il biennio di Carlo Conti. Una scelta quella della Rai che ha fin da subito diviso l’opinione pubblica tra chi ha avallato la decisione e approvato l’idea di svecchiare e rimodernare il programma e chi, invece, ritiene che il presentatore di Affari Tuoi sia troppo acerbo per un incarico così gravoso e sia in sostanza troppo estraneo al mondo della musica.