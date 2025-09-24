Zucchero ricorda la depressione e gli attacchi di panico dopo la separazione: "Avevo la sensazione di morire"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Zucchero si appresta a compiere 70 anni e a festeggiarli con un concerto all’Arena di Verona. Tempo di bilanci e di ricordi di momenti belli e brutti. Tra quest’ultimi di certo la depressione che lo colse dopo la separazione con sua moglie. “Avevo attacchi di panico e la sensazione di morire. Ne sono uscito dopo 5-6 anni leggendo e con qualche compressa di Prozac”, confessa.

Zucchero fa 70 anni

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, vede all’orizzonte il traguardo dei 70 anni che compirà il 25 settembre, giorno di uno dei suoi 12 concerti all’Arena di Verona.

In vista della ricorrenza, è stato protagonista di una lunga intervista nella quale ha ripercorso i suoi inizi, le prime difficoltà, il boom artistico e le ombre che nel frattempo si addensavano sulla sua vita privata.

Zucchero in concerto

La separazione e la depressione: il momento no del cantante

Parlando al Corriere della Sera, Zucchero ha affermato di sentirsi “fisicamente e di testa” un trentacinquenne e di essere felice della propria vita in questo momento. “Il compleanno? Dopo il concerto festeggeremo con mia moglie Francesca, i miei tre figli, mio fratello, mio cugino e i nipoti. Ma alla fine i compleanni sono un giorno come un altro”, dice.

Proprio la sua situazione sentimentale e un matrimonio andato in frantumi erano state tra le cause del periodo più buio della sua vita. “Mi ero separato, non per scelta mia, ed ero caduto in depressione. Avevo attacchi di panico: in quei momenti hai la sensazione di morire. Piangevo, stavo come un cane, un inferno. Ne sono uscito dopo 5-6 anni leggendo un libro sul mal di vivere consigliato da un professore universitario, qualche compressa di Prozac e la ristrutturazione di un vecchio mulino dove vivo da allora”, confessa.

“Niente psicologo? Vengo da un mondo contadino in cui si diceva ‘è un po’ di esaurimento nervoso’. A volte mi chiedo dove ho trovato la forza e il mio amico Roberto Baggio, che è buddista, dice che certe sofferenze se non le puoi superare non ti arrivano”, chiosa.

Il Prozac e la fluoxetina

Il Prozac, citato da Zucchero, è il nome con cui viene commercializzata la fluoxetina, un farmaco antidepressivo appartenente alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI).

È utilizzato, sempre con la dovuta cautela, per trattare una serie di disturbi psichiatrici e comportamentali: la fluoxetina tende, infatti, a riequilibrare i livelli di serotonina nel cervello, migliorando l’umore, l’energia e la stabilità emotiva. È indicata per depressione maggiore, disturbo ossessivo-compulsivo, bulimia nervosa e diversi altri disturbi, come scrive santagostino.it.

Grazie al Prozac, i pazienti avvertono maggiore stabilità emotiva, riduzione della tristezza e del ruminamento mentale, miglioramento del sonno e della concentrazione e attenuazione dell’ansia e dell’irritabilità. Esso comporta anche effetti transitori come nervosismo, insonnia o nausea e controindicazioni, nei casi più rari, come aumento della pressione sanguigna, difficoltà nella sfera sessuale, sindrome serotoninergica e convulsioni.

Il bullismo, Gaza e la scalata nella musica

La carriera di Zucchero è stata impervia. Musicista fin dalla tenera età, dopo un’infanzia felice, a 11 anni, si trasferì con tutta la famiglia a Forte dei Marmi. “Magrolino, educato e con l’accento diverso, ero stato preso di mira dai coetanei. Dicevano che ero gay e mi facevano scherzi che mi hanno fatto soffrire”, rivela. Oggi nei suoi concerti campeggia anche la bandiera della Palestina: “Non puoi fare un concerto in questo momento e fare finta di nulla. Io soffro. Ho chiesto a un importante manager americano perché non si fa un concerto tipo Live Aid per Gaza. Mi ha fatto capire che tanti consigliano agli artisti che è meglio starne fuori”.

I primi anni della sua carriera furono duri. “Le case discografiche di Milano non mi consideravano. Dopo due Sanremo andati male, i discografici iniziarono a mettere in dubbio la mia faccia. Il Sanremo 1985 con “Donne” era l’ultima chance. Penultimo. Vidi il fuggi fuggi dei miei discografici”. Fu quello però il momento in cui la traiettoria della carriera di Zucchero cambiò: “Donne” divenne una hit grazie alle radio.

Oggi, proprio all’Arena, è tornato a cantarla. “Non la facevo dagli anni ‘90. Quel dududu proprio non mi andava e poi avevo cambiato stile di canto. Questa nuova versione organo e voce è più raffinata e me la sento addosso bene. Ho anche riscoperto il testo di Alberto Salerno: un quadro poetico sulle fragilità femminili”. Da lì una scalata fino alle stelle, il momento di massimo splendore con “Blues” e “Oro incenso e birra”, i duetti con star internazionali come Miles Davis, Pavarotti, Bono, Brian May, Sting (che gli chiese di fare da padrino alla figlia) ed Eric Clapton che gli disse che tutto il mondo avrebbe dovuto vedere i suoi concerti, fino all’imminente settantesimo compleanno da vivere insieme alla famiglia.