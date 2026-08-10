Zuckerberg torna sul ring, sfida MMA con Dvalishvili in mezzo al lago Tahoe

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Mark Zuckerberg torna a indossare i guantoni e questa volta sceglie un ring decisamente fuori dal comune. Il fondatore di Meta si è scontrato con Merab Dvalishvili, ex campione UFC e uno dei nomi più conosciuti delle arti marziali miste, su una piattaforma galleggiante nel mezzo del lago Tahoe, al confine tra California e Nevada. Nelle immagini i due si prendono a pugni e a calci, fanno prese, per concludere con un tuffo in acqua. Il video è stato pubblicato sui social di Zuckerberg.