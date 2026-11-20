Seconda nelle ultime due stagioni dietro a Shiffrin (che stavolta è assente), Lara Colturi punta alla prima vittoria in CdM nello slalom ausstriaco, ma Aicher è partita fortissimo. Della Mea punta azzurra

L’universo dei pali stretti è pronto a far entrare nuova aria. Un po’ come una bella nevicata che copre tutto quel che è passato e c’è sotto, perché da quest’anno niente è più come prima. Con l’assenza di Shiffrin dal programma degli slalom speciali che ha aperto una voragine, alla quale si sono aggiunte via via altre defezioni eccellenti come quella della rientrante Petra Vlhova, che ha deciso di fermarsi dopo il debutto a Levi (salterà Gurgl e tornerà direttamente per i giganti di Mont Treblant, dando priorità agli allenamenti), oltre alle infortunate austriache di lungo corso Liensberger e Gallhuber. E così il proscenio sarà tutto delle giovani, a meno che Wendy Holdener non riesca a mettere assieme due manche come si deve (una, come a Levi, non basta). E lo stesso discorso vale per Camille Rast.

Aicher e Colturi, il nuovo che avanza

Insomma, a Gurgl la sfida sarà di nuovo una questione tra Emma Aicher e Lara Colturi. Che arrivano allo slalom in terra d’Austria con il morale a mille, o quasi. Aicher a Levi ha conquistato una vittoria pesante, dopo il terzo posto di Soelden nel gigante d’apertura. Perché per provare a mettere le mani sulla sfera di cristallo della generale sa che le gare tra i pali stretti rappresentano un incasso sicuro, visto che Shiffrin ha deciso di dedicarsi unicamente a gigante e supergigante (e forse alla discesa, quando si sentirà a suo agio sui tracciati).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Aicher è una polivalente “vecchia maniera”, che sa andare forte in tutte le discipline, e aver aperto la stagione dello slalom con un successo sulla Levi Black rappresenta un’iniezione di fiducia clamorosa. Colturi però è assolutamente competitiva e sente che l’ora della prima vittoria in Coppa del Mondo è sempre più vicina: a Soelden e Levi ha chiuso due volte seconda, facendo incetta di rimpianti (sul Rettenbach a un solo centesimo da Moltzan, in Lapponia ha pagato 43 centesimi da Aicher) ma dimostrando anche di essere ormai matura per andare a conquistare il primo acuto.

Che avrebbe un valore e un significato storico di enorme portata: sarebbe il primo assoluto della federazione albanese, tale da confermare anche il cambio evidente di abitudini del circo bianco, se è vero che in brasiliano è in vetta alla classifica generale in campo maschile (Pinheiro Braathen). Chiamatela globalizzazione, anche se in realtà dietro alle scelte “di bandiera” si nascondono interessi personali e contrasti con le federazioni delle rispettive nazioni d’origine.

Della Mea faro Italia: Trocker punta al riscatto

Gurgl, a detta di tanti, potrebbe ospitare il primo storico successo di Lara Colturi. Che partirà con il pettorale numero 6, appena dopo Aicher, mentre Holdener godrà di una pista intonsa col numero 1 (a seguire Swenn Larsson, Moltzan e Rast). Perché tutta questa fiducia attorno a Lara? Perché nelle ultime due stagioni ha chiuso sempre sul podio, sempre seconda, sempre alle spalle di Mikaela Shiffrin. Che però stavolta non sarà della partita, e la logica suggerisce che possa essere la volta buona. Per chiudere il novero delle candidate a un possibile exploit, occhio alle Katharina, cioè alle atlete di casa Truppe e Huber.

L’Italia proverà a recitare un ruolo non da comprimaria sfruttando il pettorale numero 13 dell’altra Lara, cioè Della Mea, che sarà la principale atleta di riferimento della squadra azzurra, orfana nella circostanza di Beatrice Sola, cioè della migliore piazzata nello slalom d’apertura (è rimasta a Levi per prendere parte alla prima gara di Coppa Europa: nello slalom di domani scatterà col pettorale numero 3).

Nelle prime 30 anche Martina Peterlini (numero 23) e Marta Rossetti (28), con quest’ultima che dopo la gara di rientro a Levi spera di riuscire a entrare nella seconda manche. Un proposito condiviso anche da Anna Trocker (34), Giulia Valleriani (35), Alice Pazzaglia (37) e Giorgia Collomb (47), che si sono allenate intensamente negli ultimi giorni per provare ad alzare un po’ l’asticella dopo il debutto in chiaroscuro sulla Levi Black (fa quasi pendant con il nome stesso della pista).