A Levi c'è poca neve, ma la stagione dello sci entra nel vivo: Aicher sfida Colturi, l'Italia punta su Trocker e Della Mea

A Levi, in Finlandia, comincia la "vera" stagione di Coppa. Nello slalom femminile, senza Shiffrin, è Aicher l'atleta da seguire, ma occhio alla solita Rast e a Colturi. Al maschile tutti contro Pinheiro

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

L’antipasto di Soelden ha stuzzicato l’appetito, ma adesso ci si può mettere per davvero seduti a tavola. Perché da domani la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino entra ufficialmente nel vivo, senza un week-end di tregua da qui a metà marzo, quando verranno designati i successori di Marco Odermatt e Mikaela Shiffrin nella corsa alla sfera di cristallo. Che poi potrebbero benissimo essere nuovamente loro ad alzare il trofeo a fine stagione, ma che intanto nel fine settimana di Levi resteranno a guardare, perché l’elvetico in slalom non gareggia, mentre la statunitense ha deciso di lasciare in disparte la disciplina che le ha dato più gioie in carriera per tornare a puntare sulla velocità.

Aicher vuol cominciare a mettere la Coppa nel mirino

In Finlandia, dove la neve quest’anno s’è vista col lanternino (gare salve solo grazie alle scorte preparate alla fine dello scorso inverno, tornate clamorosamente utili per ovviare alle criticità correnti), sarà una battaglia piena di possibili sorprese. Con Emma Aicher che vuole cominciare a mettere mattoni pesanti per la sua scalata verso la coppa generale: la tedesca, polivalente come nessun’altra della sua generazione (ha compiuto 23 anni proprio oggi), è tra le favorite nello slalom che vedrà tra le possibili candidate alla vittoria la “solita” Camille Rast, l’eterna Wendy Holdener e la baldanzosa Lara Colturi, uscita con tanti rimpianti dal gigante di Soelden, dove s’è vista sfilare di mano la prima vittoria in carriera da Paula Moltzan per la miseria di un centesimo.

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Senza Liensberger (ancora in rodaggio dopo l’infortunio che l’è costato la stagione passata) e Gallhuber, che invece sotto i ferri c’è andata da poche settimane (artroscopia al ginocchio), l’Austria non ha carte da calare, e allora occhio alla rediviva Petra Vlhova, che pure sa perfettamente di necessitare di tempo per rimettersi a posto fisicamente e tornare a essere competitiva, lei che sulla Black Levi ha vinto 6 volte (solo Shiffrin, con 9, l’ha fatto più volte di lei).

Trocker, ma non solo: l’Italia in pista con 9 atlete

L’Italia in slalom speciale al femminile non vince dal 29 dicembre 2007, quando Chiara Costazza s’impose a Linz. Un’attesa infinta che le 9 atlete convocate per la tappa finlandese difficilmente riusciranno a colmare (ma se vincesse Colturi, tecnicamente il digiuno sarebbe interrotto…). La più attesa, benché tra le più giovani del gruppo, è Anna Trocker, che a marzo entrò in top 10 nello slalom delle finali di Hafjell, ma che a soli 18 anni avverte già il carico delle aspettative per provare a risollevare le sorti dei pali stretti in salsa azzurra.

Con lei ci sono anche Marta Rossetti, che torna dopo una stagione saltata per intero per infortunio, e Lara Della Mea, la migliore slalomista italiana della passata stagione, decisa a continuare a bazzicare le posizioni (possibilmente) dentro la top 10. Alice Pazzaglia, dopo aver vinto la Coppa Europa, entra stabilmente nel gruppo di Coppa del Mondo, e a 27 anni vuol far vedere che può meritare di stare su questo palcoscenico, mentre Giorgia Collomb è già chiamata a mandare segnali di ripresa dopo un’annata nella quale ha fatto più fatica del previsto.

A Levi convocate anche Martina Peterlini (altra atleta che, in assenza di problemi fisici, avrebbe tante possibilità di stabilirsi nei primi due gruppi di merito), Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli e Beatrice Sola. Assente, perché ancora alle prese con la riabilitazione post rottura del crociato, Giada D’Antonio, che per questa stagione passerà presumibilmente per la Coppa Europa.

Domenica Vinatzer pronto a ripetersi dopo Soelden

Domenica toccherà poi agli uomini, nella gara che segnerà il debutto di Raimund Plancker nel ruolo di race director al posto del dimissionario Markus Waldner. Quei la lotta per la vittoria sarà una questione a tinte molto norvegesi, con sprazzi di… Brasile: Lucas Pinheiro Braathen ha aperto la stagione col botta imponendosi nel gigante di Soelden, e se vuol mettere pressione a Odermatt sa che negli speciali dovrà cercare di racimolare quanti più punti.

McGrath, Haugan e Kristoffersen rappresentano dei “fuochi amici”, vista la nazionalità, ma occhio anche al solito Noel e a Meillard (campione olimpico a Milano-Cortina). Rischia di sparire l’Austria, con Feller infortunato e Schwarz che ha deciso di reinventarsi nelle discipline veloci.

L’Italia, che non vince da più di 15 anni (Razzoli a Lenzerheide: era il 19 marzo 2011), si affida a un Vinatzer che a Soelden col settimo posto qualche messaggio l’ha mandato, e poi a Tobias Kastlunger (12esimo un anno fa), Tommaso Saccardi, Corrado Barbera, Edoardi Saracco, Matteo Canins e Matteo Bendotti.