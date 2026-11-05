Sono 9 le convocate azzurre per lo slalom del prossimo 14 novembre: Anna Trocker sarà l'atleta più attesa, torna dopo un anno di stop Marta Rossetti. A dicembre saranno 20 anni dall'ultima vittoria in slalom...

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il circo bianco si sposta per davvero dove il bianco si vede a distesa. Perché Levi non è troppo distante dal Circolo Polare Artico, quindi non così lontano da dove Babbo Natale comincia a scartare le letterine e preparare i regali che dovrò portare a dicembre inoltrato. E chissà se anche l’Italia dei pali stretti non abbia mandato qualche buona letterina per provare a chiedere indietro il “dono” di tornare protagonista anche in slalom, dove l’ultima vittoria tricolore risale all’alba dei tempi.

Trocker la carta migliore, ma riecco Rossetti

Tra meno di due mesi saranno 20 anni esatti dal trionfo di Linz ottenuto da Chiara Costazza: era il 29 dicembre 2007, e quel giorno di Anna Trocker nessuno poteva sospettare neppure l’esistenza, dal momento che sarebbe nata il 23 dicembre del 2008. Oggi però Trocker è la pietra angolare sulla quale l’Italia delle discipline tecniche (slalom speciale, ancora più che gigante) spera di poter costruire una nuova legacy.

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Lo speciale resta l’unica disciplina nella quale le difficoltà continuano a essere all’ordine del giorno, ma a Levi almeno tornerà quella che prima di infortunarsi gravemente a un ginocchio (e vedersi costretta a saltare tutta la stagione olimpica) sembrava poter recitare un ruolo da protagonista assoluta nelle gare di Coppa del Mondo. Il ritorno di Marta Rossetti è dunque la migliore delle notizie sulla via che conduce alla tappa finlandese, ma non è il solo, perché torna anche Martina Peterlini, reduce da un’operazione sostenuta in estate. Con loro anche Giulia Vallerani, Alice Pazzaglia, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli e Beatrice Sola, oltre appunto a Trocker.

Levi è casa Shiffrin, ma l’Italia vuol cambiare marcia

La Black Levi è una pista abbastanza esigente, giardino privilegiato di Mikaela Shiffrin che ha vinto ben 9 volte, aggiungendo altri 4 secondi posti (tutti dietro Petra Vlhova). L’Italia ha come migliore risultato il quinto posto di Chiara Costazza datato 2006, anche se a onor del vero lo scorso anno Lara Colturi chiuse alle spalle dell’americana, e al di là della federazione albanese per la quale gareggia da quattro stagioni a questa parte rimane pur sempre un’atleta italiana.

Chiaro che da qui alle stagioni a venire sarà Anna Trocker la carta migliore che l’Italia proverà a calare: nell’unico slalom speciale in cui s’è qualificata per la seconda manche (quello delle finali di Lillehammer dello scorso marzo) ha chiuso al nono posto, mostrando un feeling tutto particolare con le nevi norvegese dove pochi giorni prima aveva conquistato l’oro sia in gigante che in slalom nei mondiali Juniores.

Trocker, che a Soelden non ha superato il taglio delle migliori 30 della prima manche, in slalom potrebbe rappresentare la carta migliore per un’Italia che si aspetta di rivedere anche una Giorgia Collomb competitiva ai massimi livelli dopo una stagione vissuta in ombra, mentre Pazzaglia e Mondinelli (lo scorso anno la migliore delle italiane, unica qualificata alla seconda manche: chiuse 27esima) partono con buone ambizioni.