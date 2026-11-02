Abodi: "Antonelli ragazzo straordinario, lo si vede dal sorriso"

“Con Antonelli l’Italia ancora una volta sul tetto del mondo”. A dirlo è il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commentando la vittoria del Campionato F1 del pilota italiano. Era dal 1953 con Alberto Ascari che un connazionale non vinceva la Formula 1. “Non è soltanto un pilota fantastico ma una persona meravigliosa. Avere questa maturità e freddezza a 20 anni è una cosa straordinaria. Testimonianza che c’è tano talento nella nostra gioventù. A volte dobbiamo avere solo la capacità di individuarlo, promuoverlo, difenderlo e accompagnarlo. Kimi è tutto ciò e sarà di grande stimolo per la società di tuti i giorni, non solo per lo sport”. (Servizio di Riccardo Gasperini)