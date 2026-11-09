Adani demolisce la difesa della Juventus e smonta Fabregas: "Il Como non arriverà neanche quarto"

Alla Domenica Sportiva l'ex terzino critica la retroguardia bianconera per i due gol presi dalla Fiorentina e ritiene che i lariani stiano già facendo il massimo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Magari quando giocava non sempre riusciva a rispettarle, quelle regole, ma da opinionista si permette il lusso di ricordarle. Lele Adani è rimasto quasi inorridito nel vedere l’assetto difensivo della Juve in occasione dei due gol presi a Firenze dai viola e alla Domenica sportiva ricorda: “Quando giochi e difendi a zona non devi delegare, non puoi delegare. Devi muovere la testa e guardare. In una difesa a zona ogni giocatore risponde di uno spazio, non di un uomo e se un avversario entra nel tuo spazio, è tuo, anche quando un compagno sembra più vicino. Il rischio è che ognuno pensi che ci sia già qualcun altro a occuparsene, e a quel punto l’attaccante resta libero”.

L’accusa a Woltemade

Dopo 4′ la Juve era già sotto e Adani accusa: “Pellegrino salta da solo nella sua zona, doveva andarci Waltemade ma così non fa”. Un attaccante che stacca senza contrasto non è quasi mai solo una questione di scelta di tempo, significa che nessuno l’ha preso a uomo e nessuno, nella zona, ha accettato la responsabilità di andargli incontro. Woltemade se guardate bene si ritrova praticamente in ginocchio, sconsolato. Sa che doveva andarci lui”.

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McKennie colpevole sul raddoppio

Sul gol del 2-1 dei viola il colpevole è un altro per Adani: McKennie: “È lento, molle, poco reattivo nei confronti dell’evolversi dell’azione. Aspetta, guarda la palla rimbalzare e la Juventus subisce il secondo gol. Ed è in anticipo, posizionato anche bene, non si muove prima che la palla tocchi terra, non legge dove potrebbe finire, è passivo. Quelli subiti dalla Juve sono molto più banali dei gol presi dalla Fiorentina”.

Le differenze tra Como e Inter

Non è rimasto sorpreso Adani dal successo dell’Inter sul Como: “Per me il Como fa un miracolo se arriva quarto e non credo ci arrivi: lo dico dalla prima puntata. Si sottolinea poco il progresso e quando ci sono le imprese in Champions lo si accredita già a competere per il campionato. Il Como compete in Europa con dignità e stupisce, ma diamo il tempo e stiamo attenti da dove hanno cominciato. A me piace appoggiarmi a Fabregas, che sa analizzare: lui dice che l’Inter è la più forte e nettamente”.

La più forte resta la squadra di Chivu: “L’Inter se gioca da Inter non è giocabile in Serie A. Tu immagina che l’Inter è la stessa squadra, senza praticamente il mercato: l’ho detto, gli inglesi arrivati non sono titolari, sono forti in più, ma non titolari. E rispetto alla finale persa col PSG non aveva il portiere e l’attaccante: cambia eppure non è cambiato il risultato e il modo di dominare. E’ una squadra non solo completa, superiore”.