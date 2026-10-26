Adani, ennesimo attacco ad Allegri: "E' finito, basta pagliacciate". Cruciani e Zazzaroni lo difendono, si scatena il caos sul web

Continua la crociata dell'ex difensore contro il tecnico del Napoli, accuse anche alla stampa "compiacente". Ma c'è chi invece lo difende, e i tifosi si dividono

Adani-Allegri, l’eterna lite: da quel pomeriggio del 2018 fino ad oggi, il filo non si è mai interrotto. La famosa lite negli studi di Sky di ormai tanti anni fa, visioni di calcio contrapposte, l’ex calciatore e ora opinionista che non manca di farlo notare. E dopo Napoli-Roma di sabato sera, un altro episodio ha infiammato il web.

Allegri nel mirino di Adani

Dagli schermi della Domenica Sportiva, Adani ha colto la palla al balzo dopo quanto successo al Maradona: Allegri espulso in seguito al 3-3 giallorosso, le parole pesanti contro la Roma, l’ormai classico copione della giacca lanciata al vento, Nel mirino dell’ex difensore un solo nome: Massimiliano Allegri. “Ormai il suo modo di far calcio è finito – ha detto ieri direttamente dagli studi romani della Rai -, ha la metà dei punti Gattuso, se fosse capitato da Amorim e Spalletti li avrebbero decapitati menntre lui ha un nucleo di giornalisti amici, sempre gli stessi, che lo difendono. E poi basta con queste baggianate e pagliacciate in conferenza stampa che diventano un circo, e quando le partite si mettono male alla fine la mette sempre in rissa con le pagliacciate dove si toglie la giacca“.

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Adani, parole dure su Allegri

Le parole di Adani hanno scatenato il web, come nel caso di Simotosti: “Ora però Adani che parla di pagliacciate pubbliche visto ciò che lui pubblica sui suoi social mi pare un pò troppo…”. Alb_panico invece la vede diversamente: “L’ha distrutto, e non c’era una virgola in cui non avesse ragione. Grande Adani”. Fraaa9 non fa sconti: “@leleadani ma tu di calcio cosa capisci? Da calciatore sei stato tra quelli più scarsi, da allenatore…. non hai mai allenato… Quindi ? Tu parli con quale diritto ? Perché conosci Cassano che dice di esser stato più bravo di Baggio a giocare?”.

Adani-Allegri, il web si scatena

Michele si chiede: “Ma che gli ha fatto Allegri? quando fanno le pagliacciate gli altri non dice nulla però”. Ildipperista non ci crede: “Lele stai seriamente parlando di pagliacciate?”. Fabioalbe89: “Tipo te con i crocifissi nei tuoi video?…”. Tirosolobomb: “Ma il calcio per te era emozione fino all altro giorno ,oggi è prodotto, allora deciditi”. Mentre Guido chiude così: “Palmares Allegri: 14 titoli (Juve e Milan). Palmares Adani: 1 coppa Italia (Fio),1 OVERMARS mangiato”.

Zazzaroni e Cruciani pro-Allegri

Insomma, Adani non le manda a dire e accusa la stampa “compiacente“. Dall’altro lato invece, nel podcast #Numer1, si sono schierati Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani, che hanno “chiamato allo scoperto” Adani chiedendogli di fare i nomi di questi tali giornalisti compiacenti nei confronti di Allegri. Cruciani infatti si è scagliato contro Lele Adani: “Devi fare i nomi!”, sostenuto da Zazzaroni. Ed anche qui si è scatenata la bufera sul web.

I tifosi si dividono su Allegri

Cozval ha sentenziato: “L’indifendibile è continuare a pensare che siccome Allegri 10 anni fa ha vinto 4 scudetti con la Juve sia ancora un allenatore top, che merita le panchine migliori nonostante sia anni che fa un gioco mediocre e non vince niente”. Mentre Jacopo ha scherzato: “Parlare di calcio vuol dire vantare il mesozoico?”. Alonsista14 prende posizione: “Ha ragione Adani! Difendete sempre Allegri per partito preso . Nonostante i fallimenti! Lo sappiamo tutti”. Grossi76invece è controcorrente: “Siete rimasti voi e Sabatini a difendere Allegri”.