La confessione di Lele sul suo partner nelle telecronache: "Alberto è al top. Neanche Pizzul e Martellini, due giganti, avrebbero potuto fare quel che ha fatto lui".

L’uno è pacato, istituzionale, impeccabile. L’altro vorticoso, irrefrenabile, incontenibile. Eppure, come nelle più belle storie d’amore, gli opposti hanno finito per attrarsi. Per convergere verso una direzione comune, dando vita a un tutt’uno sorprendente. Alberto Rimedio e Daniele Adani sono le due voci della Nazionale sulla Rai. Le frasi sussurrate dal telecronista e le urla al vento del commentatore tecnico sono diventate un sottofondo costante per milioni di italiani, ogni volta che scendono in campo gli Azzurri di Mancini o che si disputano incontri imporanti tra altre selezioni. Ma c’è una cosa che nessuno aveva mai ascoltato prima.

Adani, la confessione su Rimedio a fine Mondiali

L’ha confessata proprio Adani a Gianluca Gazzoli durante il podcast BSMT, raccontando un retroscena inedito sul suo rapporto con Rimedio. “Ai Mondiali c’è stato un momento molto toccante tra noi due, proprio quando ci siamo salutati prima di prendere il volo per tornare a casa dopo la finale tra Argentina e Spagna. Abbiamo mangiato uno di fronte all’altro, c’eravamo solo noi due. Alberto è uno molto serio, che ha trovato una connessione con me partendo da due poli opposti. Lui molto rigido, stile RAI, vestito in un certo modo, applicato, sempre perfetto nel suo italiano. Io vengo più dalla strada, porto irriverenza e passione. Però ci incastriamo nell’argomentazione, nella condivisione degli argomenti“.

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“Neanche Pizzul e Martellini avrebbero potuto farla”

Parole al miele, quelle di Lele per il suo amico Alberto: “Non credo abbia mai avuto il riconoscimento che merita, perché i grandi telecronisti prima di lui hanno fatto la storia del nostro Paese. Pizzul e Martellini, erano tutti quelli che ascoltavo io da piccolo. Alberto è un fuoriclasse nella preparazione, nell’esposizione, nel rispetto per la gente. Credo non gliel’abbia mai detto nessuno, io gli ho detto questo: ‘La cerimonia di chiusura del Mondiale, quei giganti, che sono immensi, non avrebbero potuto farla. Ma nessuno ti rende merito per quello che giustamente hai e ti deve essere riconosciuto. Te lo dico guardandoti in faccia’. E ci siamo commossi entrambi“.

“Grazie ad Alberto sono nel mio prime”: il tributo di Lele

I due si sono lasciati travolgere dall’emozione, come ricorda Adani: “Io mi commuovevo a dirlo perché sapevo che si sarebbe commosso. Però non gliel’ha mai detto nessuno. Ho lavorato con tutti, ed è un fuoriclasse. Se parliamo di rispetto, preparazione, conoscenze, ritmo, tempi, vederlo che viene così incontro al mio modo di fare e io che vado incontro al suo, mi consente proprio di dire che questo è il momento della mia vita dove il ruolo di telecronista commentatore mi trova quasi nel prime“. Per Lele, Alberto viene prima di tutti: “Ho lavorato con dei grandi e anche degli amici, Borghi, Trevisani, Marianella, Zancan, Gentile, Bizzotto. Però Alberto è il più complementare, partendo da un polo opposto al mio. A livello di valore e serietà del lavoro, lo metto al top“.