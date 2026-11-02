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Adriano Panatta – La racchetta italiana che arrivò a sfidare i giganti

Personaggio istrionico e fuori dagli schemi, ha portato l'Italia del tennis sul tetto del mondo nel magico 1976, vincendo Slam, Coppa Davis e Internazionali d'Italia

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Genio, talento, rovesci spettacolari e un carattere impossibile da confondere! Adriano Panatta è stato molto più di un grande tennista: è stato il personaggio che ha portato il tennis italiano sotto i riflettori di mezzo mondo, conquistando il pubblico con il suo stile elegante e la sua personalità fuori dagli schemi.

Una carriera incredibile, la sua, caratterizzata da un anno assolutamente memorabile, il 1976. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la pazzesca storia di Adriano Panatta, sia dentro sia fuori dal rettangolo di gioco.

Adriano Panatta – La racchetta italiana che arrivò a sfidare i giganti AnsaFoto

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