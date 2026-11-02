Genio, talento, rovesci spettacolari e un carattere impossibile da confondere! Adriano Panatta è stato molto più di un grande tennista: è stato il personaggio che ha portato il tennis italiano sotto i riflettori di mezzo mondo, conquistando il pubblico con il suo stile elegante e la sua personalità fuori dagli schemi.
Una carriera incredibile, la sua, caratterizzata da un anno assolutamente memorabile, il 1976. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la pazzesca storia di Adriano Panatta, sia dentro sia fuori dal rettangolo di gioco.