Adriano Panatta – La racchetta italiana che arrivò a sfidare i giganti

Personaggio istrionico e fuori dagli schemi, ha portato l'Italia del tennis sul tetto del mondo nel magico 1976, vincendo Slam, Coppa Davis e Internazionali d'Italia

Roberto Ciucci Giornalista Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.