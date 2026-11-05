Aek-Real Madrid, moviola: Mariani fa innervosire Mourinho: rigori negati e un gol annullato in meno di mezzora

La prova dell’arbitro Mariani all’Aek Arena di Atene nella quarta giornata della phase di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto laziale ha ammonito 2 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per Mariani che soprattutto nel primo tempo ha il suo da fare ma alla fine riesce a tenere in pugno una gara difficile anche se restano alcuni dubbi su qualche decisione. Due gli ammoniti.

Aek-Real, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Proteste all’8′ di Vinicius per un intervento falloso di Moukoudi . Anche tutta la panchina del Real Madrid lo reclamava. Valido all’11’ il gol di Koita. Il Real si lamenta di Mariani al 16′: l’arbitro italiano fischia un leggero tocco di Dumfries su Gacinovic , quando il pallone è finito in possesso dei blancos molto vicino al limite dell’area greca. Ancora polemiche al 24′: Diomande cade in area in seguito a un contrasto ma Mariani lascia proseguire il gioco.

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Il gol annullato

Segnano le merengues al 27′, il tiro di Vinicius è deviato in porta da Bellingham ma la rete viene annullata per fuorigoco. Dopo alcuni secondi di revisione, viene confermato dal Var Di Paolo che l’inglese era in offside. Al 32′ però vale eccome il colpo di tacco vincente di Bellinghasm su cross magnifico di Cucurella: uno a uno. Primo giallo al 33′, per Arriaga per gioco falloso.

Tre reti in 15’

Al 35′ graziato Camavinga che impedisce fallosamente una ripartenza dei greci, il giallo ci stava. Al 65′ ammonito Cucurella per un fallo su Varga al limite dell’area. Valido al 74′ il gol di Pilios così come il 2-2 di Mbappè al 77′ su assist di Dumfries. Al 92′ arriva il gol partita di Valverde e il match finisce 2-3.

Chi è l’arbitro Mariani

44 anni Maurizio Mariani ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È’ sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League. Ai Mondiali ha rappresentato l’Italia, ben figurando, è considerato oggi il miglior arbitro italiano.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Alassio con Sozza al Var, Di Paolo al Var e Marini all’Avar , l’arbitro del match ha ammonito Arriaga, Cucurella.