Ogni giorno succede qualcosa nel mondo dello sport: partite, risultati, calciomercato, curiosità e grandi eventi si susseguono continuamente, e non è sempre facile restare aggiornati su tutto ciò che interessa davvero. Proprio per questo Google ha introdotto la possibilità di scegliere le proprie fonti preferite, così da rendere l’informazione più personalizzata e vicina alle passioni di ogni utente.
Da oggi puoi aggiungere Virgilio Sport tra le tue fonti preferite su Google e trovare più facilmente le notizie, gli approfondimenti e gli aggiornamenti direttamente tra le notizie principali. Un modo semplice per seguire ciò che ami senza dover cercare ogni volta i contenuti che ti interessano di più.
Come aggiungere Virgilio Sport alle tue fonti preferite
Per aggiungere Virgilio Sport alle tue fonti preferite basta eseguire queste due semplicissime mosse:
- cliccare (o tappare su dispositivo mobile) l’icona Fonti Preferite che si trova nella parte alta di ogni singolo articolo, anche su questo stesso (guarda sopra il titolo)
Virgilio Sport
- nel pop-up che si apre, cliccare sul bottone azzurro Aggiungi
Virgilio Sport
Operazione terminata. Facile no? Virgilio Sport adesso è diventata una delle tue fonti preferite. Il processo è identico tra dispositivi fissi e mobili e basta eseguirlo una volta sola.
Un’informazione più vicina alle tue passioni
Scegliere le proprie fonti significa costruire uno spazio informativo sempre più personale: aggiungendo Virgilio Sport tra le preferite, puoi restare aggiornato più facilmente su squadre, atleti, competizioni e notizie che segui ogni giorno. Un modo pratico per avere sempre sotto controllo il mondo dello sport, con contenuti accessibili, aggiornati e in linea con i tuoi interessi.
VIRGILIO SPORT