Al Nassr, giallo sull’assenza di Ronaldo mentre il figlio viene chiamato in Nazionale

In Champions gli arabi vincono 6-2 contro gli uzbeku del Pakhtakor senza Cr7 ma preoccupa l'allarme sicurezza per le tensioni in Medio Oriente, slitta la coppa d'Asia

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Piccolo giallo sull’ assenza di Cristiano Ronaldo dalla partita dell’Al-Nassr contro il Pakhtakor dell’Uzbekistan nella AFC Champions League: ufficialmente l’asso portoghese è stato tenuto a riposo dall’allenatore Ange Postecoglou a causa della stanchezza fisica e della serie di trasferte ma alla base della scelta ci sarebbero anche interrogativi sulla sicurezza delle delegazioni impegnate nella regione in un contesto di crescenti tensioni in Medio Oriente, segnate da attacchi missilistici e con droni contro l’Arabia Saudita.

Preoccupa la tensione in Medio Oriente

L’escalation delle tensioni in Medio Oriente ha posto la sicurezza di giocatori, staff tecnico e tifosi al centro del dibattito sulle competizioni calcistiche in Asia. I recenti attacchi missilistici e con droni contro l’Arabia Saudita, attribuiti ai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen, hanno indotto autorità e organizzatori ad intensificare i controlli sulle condizioni per lo svolgimento delle partite.

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Una prima conseguenza è lo slittamento della Coppa d’Asia, che non si disputerà a gennaio 2027, come inizialmente previsto, ma si terrà invece alla fine del prossimo anno, precisamente dal 23 dicembre al 21 gennaio dopo che gli aeroporti del paese sono stati presi di mira dalle offensive degli Houthi, generando diffusa preoccupazione nel paese a soli due mesi dall’inizio della competizione.

Joao Felix brilla, gol e assist

Anche senza Cr7 – che aveva ripreso a segnare – comunque l’Al Nassr si è sbarazzato senza problemi degli uzbeki potendo contare sul talento di Joao Félix . Anche Sadio Mané ha giocato un ruolo importante. La stella portoghese ha impiegato pochissimo per lasciare il segno e sbloccare il risultato in soli due minuti. Un assist e un gol hanno spianato la strada alla vittoria, che si è conclusa con il punteggio di 2-6. Flamarion e Khamdamov hanno segnato per il Pakhtakor .

Joao Félix ha segnato una doppietta in soli quindici minuti, dopo aver fornito l’assist ad Al Hamdan per il gol del vantaggio poi l’Al Nassr ha dilagato dimostrando di poter eccellere anche senza Cristiano Ronaldo, che non ha potuto avvicinarsi così al suo record di gol.

Il figlio di Ronaldo nell’Under 17

La buona notizia per Ronaldo è che il figlio Cristianinho, anche lui attaccante, è stato convocato per la prima volta nella Nazionale portoghese Under 17, impegnata nel primo turno di qualificazione agli Europei. Gli allenamenti e le partite si svolgeranno dal 6 al 17 novembre presso la Cidade do Futebol (Città del Calcio) di Oeiras. La squadra, allenata da Filipe Ramos, affronterà Andorra, Bulgaria e Serbia rispettivamente l’11, il 14 e il 17 novembre. Per accedere alla seconda fase, il Portogallo deve classificarsi tra le prime due del Gruppo 6.