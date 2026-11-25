Nella Champions asiatica la squadra di Cr7 batte 2-1 l'Al Sadd, riflettori sul bellissimo gol dell'ex Milan mentre il portoghese sale a quota 987 reti

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Rischia di vincere il premio Puskas per il gol dell’anno quello realizzato da Joao Felix nella gara di Champions League asiatica tra i campioni dell’Arabia Saudita dell’Al Nassr e i campioni del Qatar dell’Al Sadd vinta per 2-1 dalla squadra di Cristiano Ronaldo, tornata in zona qualificazione per il turno successivo della competizione. Una prodezza da cineteca che ha regalato ai suoi una vittoria importantissima.

Gol da cineteca per Joao Felix

Sono quei gol che, di per sé, valgono il prezzo del biglietto: è successo al 52′ sull’1-1 quando spalle alla porta, appena fuori dall’area di rigore e sotto pressione dell’avversario, l’ex Milan si è esibito in una spettacolare rovesciata, imparabile per il portiere, un’impresa acrobatica che si candida senza dubbio al Premio Puskás del prossimo anno .

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La rete n.987 di Ronaldo

Era stato Ronaldo ad aprire le marcature, trasformando un rigore da lui stesso procurato con un tiro potentissimo all’incrocio dei pali e riscattandosi così dall’errore nella sconfitta contro l’Al Ahli (1-3) in campionato. Si è trattato del suo 987esimo gol e avrebbe potuto avvicinarsi ancora di più al traguardo dei mille se il suo secondo gol non fosse stato annullato per fuorigioco di Angelo , segnalato dal VAR. In ogni caso il portoghese ha risposto di par suo alle critiche degli ultimi tempi.

Il rosso grazie al Var

Il pari l’aveva realizzato Waad cogliendo di sorpresa la difesa saudita, e festeggiando come… CR7. Non è chiaro se si è trattato di un gesto provocatorio o di un omaggio, ma quel che è certo è che, poco prima dell’intervallo, il centrocampista qatariota è stato espulso per… aver sputato su Boushal. Ripreso dal VAR, Waad ha ricevuto un cartellino rosso diretto, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.