C’è chi nasce con la proverbiale camicia e chi, invece, con degli sci che sono letteralmente un’estensione delle proprie gambe. Alberto Tomba è decisamente un esponente della seconda categoria. Nato a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, il 19 dicembre 1966, cresce tra l’Appennino e le piste da sci, mettendo in mostra fin da giovanissimo talento, potenza e una personalità impossibile da ignorare.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la carriera di Alberto Tomba, oltre a qualche piccola curiosità su di lui.