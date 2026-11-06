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Alberto Tomba – La “Bomba” che ha fatto esplodere il mondo dello sci italiano

Inafferrabile sulle piste da sci, personaggio clamoroso nella vita privata: la carriera di Tomba "La Bomba", atleta che ha infiammato gli anni '90

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

C’è chi nasce con la proverbiale camicia e chi, invece, con degli sci che sono letteralmente un’estensione delle proprie gambe. Alberto Tomba è decisamente un esponente della seconda categoria. Nato a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, il 19 dicembre 1966, cresce tra l’Appennino e le piste da sci, mettendo in mostra fin da giovanissimo talento, potenza e una personalità impossibile da ignorare.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la carriera di Alberto Tomba, oltre a qualche piccola curiosità su di lui.

Alberto Tomba – La “Bomba” che ha fatto esplodere il mondo dello sci italiano AnsaFoto

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